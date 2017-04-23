"Эль-Классико" посмотрят более 650 млн человек

Матч 33-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" будет показан в 185 странах, сообщает AS.



Общая ТВ-аудитория составит 650 млн человек.



Поединок состоится 23 апреля в 21:45 мск.