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"Эль-Классико" посмотрят более 650 млн человек

Матч 33-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" будет показан в 185 странах, сообщает AS.

Общая ТВ-аудитория составит 650 млн человек.

Поединок состоится 23 апреля в 21:45 мск.
Теги: Реал Барселона
Сегодня, 13:30
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№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:52) #
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Даже хохлы показывают своим на халяву ... а мы супер пупер великие ... куй на рыло!
Регистрация: 17.06.2016
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