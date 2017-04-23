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"Крылья Советов" и "Рубин" объявили стартовые составы

"Рубин" и "Крылья Советов" назвали составы на матч 24-го тура чемпионата России.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов, Лестьенн, Канунников, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Махатадзе, Цакташ, Камболов, Ткачук, Карадениз, Жемалетдинов, Рочина.

"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, Зотов, Божин, Надсон, Бато, Зуев, Мияйлович, Бруно, Паскуато, Корниленко.
Теги: Крылья Советов Рубин
Сегодня, 13:35
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