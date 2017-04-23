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"Оренбург" взял три очка в матче с "Томью"

В матче 24-го тура чемпионата России "Оренбург" в гостевом матче одержал победу над "Томью".

Чемпионат России

24 тур

"Томь" - "Оренбург" 1:2

Голы: Ойеволе, 24, Пугин, 39, Георгиев, 75

"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев, (Букачев, 78), Карымов, Чуперка, Макурин, (Гвинейский, 84), Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.

"Оренбург": Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачёв, Сиваков, Нехайчик, (Ефремов, 64), Георгиев, Драгун, Григорьев, (Бреев, 88), Саная, Дюриш, (Лобжанидзе, 77).

Предупреждения: Драгун, 12, Макурин, 42
Теги: Томь Оренбург
Сегодня, 13:52
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(0)
№4 Написал: vlees... (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну теперь можно слить бомжам
Регистрация: 15.04.2017
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 14:16) #
  • 0
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Оренбург с выездной победой!
Регистрация: 7.05.2010
№2 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Карасев придумал фол с которого газовые вышли вперед.
теперь Газовик спокойно сольет Зениту


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Оренбург, ожидаемо выиграл у Томи, Оренбург не ленивый...
Регистрация: 21.11.2016
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