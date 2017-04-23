"Оренбург" взял три очка в матче с "Томью"

В матче 24-го тура чемпионата России "Оренбург" в гостевом матче одержал победу над "Томью".



Чемпионат России



24 тур



"Томь" - "Оренбург" 1:2



Голы: Ойеволе, 24, Пугин, 39, Георгиев, 75



"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев, (Букачев, 78), Карымов, Чуперка, Макурин, (Гвинейский, 84), Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.



"Оренбург": Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачёв, Сиваков, Нехайчик, (Ефремов, 64), Георгиев, Драгун, Григорьев, (Бреев, 88), Саная, Дюриш, (Лобжанидзе, 77).



Предупреждения: Драгун, 12, Макурин, 42