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Чудовищная реализация и геройства Рыжикова. Волжское дерби завершилось вничью
"Крылья Советов" не сумели пробить капитана "Рубина" и довольствовались лишь одним очком на своём поле. О равном, тяжёлом и эмоциональном матче с обилием хороших моментов с обеих сторон материал Rusfootball.info
Обескровленный "Рубин" и карабкающиеся самарцы
Несмотря на то, что "крылышки" идут ниже казанцев в турнирной таблице, до начала встречи команда Грасии выглядела чуть ли не слабее своих противников. Чего уж говорить, "Рубин" подходил к игре просто раздавленным. Казанский клуб не мог выиграть с шестого марта, а по завершению встречи против "Краснодара" игроки начали извиняться перед болельщиками. У испанского тренера никак не получалось достучаться до своих подопечных. Хотя такая ситуация, если тренер подобрал верные слова, могла и пойти на пользу "Рубина" в игре против самарцев. Казани пора бы было уже разозлиться. По-хорошему, по-спортивному, на себя и противника.
Ну а "Крылья" наконец-то выиграли в прошлом туре, что означало совершенно иное настроение. Да и очки команде Скрипченко нужны были гораздо больше. Всё-таки хозяева этой игры боролись за то, чтобы опередить "Арсенал" и "Оренбург" и не вылететь вместе с "Томью" в ФНЛ.
Хозяйская настойчивость...
Ни одна из команд не хотела играть вторым номером. "Рубин" не откатывался назад, пытался держать мяч, атаковать позиционно, но самарцы были гораздо лучше в этом компоненте. Стартовый отрезок матча оставался за командой Скрипченко. Они всё-таки вынуждали гостей опускаться вниз, действовать чаще в обороне. И действовать не слишком надёжно. У юного Зуева и вечного Сергея Корниленко было по моменту, но оба раза игроки "крыльев" запороли свои возможности.
И жуткая нерасторопность
Кроме упомянутых выше неточных ударов Корниленко и Зуева, был ещё и отличный эпизод с участием защитника Божина. Последнего оставили совсем одного в чужой штрафной площади, но игрок не сумел подстроиться под летящий с угловой отметки снаряд. "Рубин" допускал много ошибок в обороне и не собирался исправляться. Прибавьте сюда ещё и спорное падение Бруно перед воротами Рыжикова, и преимущество хозяева в начале станет окончательно ясным.
Обоюдная эпидемия защитников
Футболисты много боролись и не щадили друг друга. Ещё бы - это всё-таки дерби. Такая игровая суровость привела к двум вынужденным заменам ещё до перерыва. Сначала травмировался Ятченко в столкновении с Бауэром, затем смену попросил Бурлак. Изменения в рядах обороны не могли не повлиять на действия команд. Не зря тренеры так не любят перестановок по ходу игры в защитной линии.
Смена вектора
Где-то на экваторе тайма "Рубин" отодвинул игру от своих ворот и сумел закрепиться в центре. Через зону Ивана Таранова, заменившего Ятченко, прошло несколько опаснейших выпадов казанцев, но своими моментами гости распорядились просто отвратительно. Лучший бомбардир "Рубина" Жонатас имел в общем итоге целых три классных возможности для удара - и все три упустил.
Подавляющее время первого тайма доминировали "Крылья". Хозяева выглядели гораздо живее, интереснее. Но ошибались в защите и они. Забивать могли обе команды, но как будто наотрез этого не хотели и мазали из любых позиций.
Скучное царство
Старт второго тайма получался гораздо менее зрелищным. "Крылья" вновь играли настойчивее, больше возились с мячом и атаковали, но теперь не добирались даже до штрафной. Точнее, доходили, но крайне редко. "Рубин" больше оборонялся. Но моментами переходил центр поля, чаще всего действуя правым флангом, и придумывал что-нибудь острое. Самым страшным для самарской публики эпизодом стал удар в штангу вышедшего вместо Ахметова Жемалетдинова с убойной позиции.
Столько моментов и ни одного мяча
Все очевиднее становилось, что волжское дерби, скорее всего, станет игрой единственного гола. Слишком много сил было израсходовано к заключительной четверти игры с обеих сторон. Оставался вопрос, кто же дождётся этой самой результативной ошибки? И дождётся ли? Обе команды могли забивать, как минимум, по два гола, но уверенно лупили мимо.
Ближе к финальному свистку окончательно упал темп. И "Крылья", и "Рубин" не пытались комбинировать, предпочитая забрасывать вперёд. По такой эмоциональной и равной игре устал даже несокрушимый Сергей Корниленко.
Герой матча
Всё-таки "Крылья" были в этой игре лучше. Они и больше атаковали, и чаще опасно били по воротам. И в контексте этого нельзя не выделить Сергея Рыжикова, несколько раз откровенно выручившего своих партнёров. Если "Рубин", в основном, губил собственные возможности сам, то хозяева били в створ. И лишь благодаря капитану "Рубина", Грасия не проиграл свой очередной матч.
Самарцы из-за этой ничьей опустились на 14-ю строчку. До прямого вылета им осталось - рукой подать.
"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, (Таранов, 21), Зотов, Божин, Надсон, Бато, (Зиньков, 57), Зуев, Мияйлович, Бруно, (Ткачев, 78), Паскуато, Корниленко.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, (Камболов, 34), Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов, (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Канунников, Жонатас.
Предупреждения: Корниленко, 42, Бауэр, 68
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Обескровленный "Рубин" и карабкающиеся самарцы
Несмотря на то, что "крылышки" идут ниже казанцев в турнирной таблице, до начала встречи команда Грасии выглядела чуть ли не слабее своих противников. Чего уж говорить, "Рубин" подходил к игре просто раздавленным. Казанский клуб не мог выиграть с шестого марта, а по завершению встречи против "Краснодара" игроки начали извиняться перед болельщиками. У испанского тренера никак не получалось достучаться до своих подопечных. Хотя такая ситуация, если тренер подобрал верные слова, могла и пойти на пользу "Рубина" в игре против самарцев. Казани пора бы было уже разозлиться. По-хорошему, по-спортивному, на себя и противника.
Ну а "Крылья" наконец-то выиграли в прошлом туре, что означало совершенно иное настроение. Да и очки команде Скрипченко нужны были гораздо больше. Всё-таки хозяева этой игры боролись за то, чтобы опередить "Арсенал" и "Оренбург" и не вылететь вместе с "Томью" в ФНЛ.
Хозяйская настойчивость...
Ни одна из команд не хотела играть вторым номером. "Рубин" не откатывался назад, пытался держать мяч, атаковать позиционно, но самарцы были гораздо лучше в этом компоненте. Стартовый отрезок матча оставался за командой Скрипченко. Они всё-таки вынуждали гостей опускаться вниз, действовать чаще в обороне. И действовать не слишком надёжно. У юного Зуева и вечного Сергея Корниленко было по моменту, но оба раза игроки "крыльев" запороли свои возможности.
И жуткая нерасторопность
Кроме упомянутых выше неточных ударов Корниленко и Зуева, был ещё и отличный эпизод с участием защитника Божина. Последнего оставили совсем одного в чужой штрафной площади, но игрок не сумел подстроиться под летящий с угловой отметки снаряд. "Рубин" допускал много ошибок в обороне и не собирался исправляться. Прибавьте сюда ещё и спорное падение Бруно перед воротами Рыжикова, и преимущество хозяева в начале станет окончательно ясным.
Обоюдная эпидемия защитников
Футболисты много боролись и не щадили друг друга. Ещё бы - это всё-таки дерби. Такая игровая суровость привела к двум вынужденным заменам ещё до перерыва. Сначала травмировался Ятченко в столкновении с Бауэром, затем смену попросил Бурлак. Изменения в рядах обороны не могли не повлиять на действия команд. Не зря тренеры так не любят перестановок по ходу игры в защитной линии.
Смена вектора
Где-то на экваторе тайма "Рубин" отодвинул игру от своих ворот и сумел закрепиться в центре. Через зону Ивана Таранова, заменившего Ятченко, прошло несколько опаснейших выпадов казанцев, но своими моментами гости распорядились просто отвратительно. Лучший бомбардир "Рубина" Жонатас имел в общем итоге целых три классных возможности для удара - и все три упустил.
Подавляющее время первого тайма доминировали "Крылья". Хозяева выглядели гораздо живее, интереснее. Но ошибались в защите и они. Забивать могли обе команды, но как будто наотрез этого не хотели и мазали из любых позиций.
Скучное царство
Старт второго тайма получался гораздо менее зрелищным. "Крылья" вновь играли настойчивее, больше возились с мячом и атаковали, но теперь не добирались даже до штрафной. Точнее, доходили, но крайне редко. "Рубин" больше оборонялся. Но моментами переходил центр поля, чаще всего действуя правым флангом, и придумывал что-нибудь острое. Самым страшным для самарской публики эпизодом стал удар в штангу вышедшего вместо Ахметова Жемалетдинова с убойной позиции.
Столько моментов и ни одного мяча
Все очевиднее становилось, что волжское дерби, скорее всего, станет игрой единственного гола. Слишком много сил было израсходовано к заключительной четверти игры с обеих сторон. Оставался вопрос, кто же дождётся этой самой результативной ошибки? И дождётся ли? Обе команды могли забивать, как минимум, по два гола, но уверенно лупили мимо.
Ближе к финальному свистку окончательно упал темп. И "Крылья", и "Рубин" не пытались комбинировать, предпочитая забрасывать вперёд. По такой эмоциональной и равной игре устал даже несокрушимый Сергей Корниленко.
Герой матча
Всё-таки "Крылья" были в этой игре лучше. Они и больше атаковали, и чаще опасно били по воротам. И в контексте этого нельзя не выделить Сергея Рыжикова, несколько раз откровенно выручившего своих партнёров. Если "Рубин", в основном, губил собственные возможности сам, то хозяева били в створ. И лишь благодаря капитану "Рубина", Грасия не проиграл свой очередной матч.
Самарцы из-за этой ничьей опустились на 14-ю строчку. До прямого вылета им осталось - рукой подать.
Чемпионат России
24 тур
"Крылья Советов" - "Рубин" 0:0
24 тур
"Крылья Советов" - "Рубин" 0:0
"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, (Таранов, 21), Зотов, Божин, Надсон, Бато, (Зиньков, 57), Зуев, Мияйлович, Бруно, (Ткачев, 78), Паскуато, Корниленко.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, (Камболов, 34), Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов, (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Канунников, Жонатас.
Предупреждения: Корниленко, 42, Бауэр, 68
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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