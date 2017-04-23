Чудовищная реализация и геройства Рыжикова. Волжское дерби завершилось вничью

Чемпионат России



24 тур



"Крылья Советов" - "Рубин" 0:0

"Крылья Советов" не сумели пробить капитана "Рубина" и довольствовались лишь одним очком на своём поле. О равном, тяжёлом и эмоциональном матче с обилием хороших моментов с обеих сторон материалНесмотря на то, что "крылышки" идут ниже казанцев в турнирной таблице, до начала встречи команда Грасии выглядела чуть ли не слабее своих противников. Чего уж говорить, "Рубин" подходил к игре просто раздавленным. Казанский клуб не мог выиграть с шестого марта, а по завершению встречи против "Краснодара" игроки начали извиняться перед болельщиками. У испанского тренера никак не получалось достучаться до своих подопечных. Хотя такая ситуация, если тренер подобрал верные слова, могла и пойти на пользу "Рубина" в игре против самарцев. Казани пора бы было уже разозлиться. По-хорошему, по-спортивному, на себя и противника.Ну а "Крылья" наконец-то выиграли в прошлом туре, что означало совершенно иное настроение. Да и очки команде Скрипченко нужны были гораздо больше. Всё-таки хозяева этой игры боролись за то, чтобы опередить "Арсенал" и "Оренбург" и не вылететь вместе с "Томью" в ФНЛ.Ни одна из команд не хотела играть вторым номером. "Рубин" не откатывался назад, пытался держать мяч, атаковать позиционно, но самарцы были гораздо лучше в этом компоненте. Стартовый отрезок матча оставался за командой Скрипченко. Они всё-таки вынуждали гостей опускаться вниз, действовать чаще в обороне. И действовать не слишком надёжно. У юного Зуева и вечного Сергея Корниленко было по моменту, но оба раза игроки "крыльев" запороли свои возможности.Кроме упомянутых выше неточных ударов Корниленко и Зуева, был ещё и отличный эпизод с участием защитника Божина. Последнего оставили совсем одного в чужой штрафной площади, но игрок не сумел подстроиться под летящий с угловой отметки снаряд. "Рубин" допускал много ошибок в обороне и не собирался исправляться. Прибавьте сюда ещё и спорное падение Бруно перед воротами Рыжикова, и преимущество хозяева в начале станет окончательно ясным.Футболисты много боролись и не щадили друг друга. Ещё бы - это всё-таки дерби. Такая игровая суровость привела к двум вынужденным заменам ещё до перерыва. Сначала травмировался Ятченко в столкновении с Бауэром, затем смену попросил Бурлак. Изменения в рядах обороны не могли не повлиять на действия команд. Не зря тренеры так не любят перестановок по ходу игры в защитной линии.Где-то на экваторе тайма "Рубин" отодвинул игру от своих ворот и сумел закрепиться в центре. Через зону Ивана Таранова, заменившего Ятченко, прошло несколько опаснейших выпадов казанцев, но своими моментами гости распорядились просто отвратительно. Лучший бомбардир "Рубина" Жонатас имел в общем итоге целых три классных возможности для удара - и все три упустил.Подавляющее время первого тайма доминировали "Крылья". Хозяева выглядели гораздо живее, интереснее. Но ошибались в защите и они. Забивать могли обе команды, но как будто наотрез этого не хотели и мазали из любых позиций.Старт второго тайма получался гораздо менее зрелищным. "Крылья" вновь играли настойчивее, больше возились с мячом и атаковали, но теперь не добирались даже до штрафной. Точнее, доходили, но крайне редко. "Рубин" больше оборонялся. Но моментами переходил центр поля, чаще всего действуя правым флангом, и придумывал что-нибудь острое. Самым страшным для самарской публики эпизодом стал удар в штангу вышедшего вместо Ахметова Жемалетдинова с убойной позиции.Все очевиднее становилось, что волжское дерби, скорее всего, станет игрой единственного гола. Слишком много сил было израсходовано к заключительной четверти игры с обеих сторон. Оставался вопрос, кто же дождётся этой самой результативной ошибки? И дождётся ли? Обе команды могли забивать, как минимум, по два гола, но уверенно лупили мимо.Ближе к финальному свистку окончательно упал темп. И "Крылья", и "Рубин" не пытались комбинировать, предпочитая забрасывать вперёд. По такой эмоциональной и равной игре устал даже несокрушимый Сергей Корниленко.Всё-таки "Крылья" были в этой игре лучше. Они и больше атаковали, и чаще опасно били по воротам. И в контексте этого нельзя не выделить Сергея Рыжикова, несколько раз откровенно выручившего своих партнёров. Если "Рубин", в основном, губил собственные возможности сам, то хозяева били в створ. И лишь благодаря капитану "Рубина", Грасия не проиграл свой очередной матч.Самарцы из-за этой ничьей опустились на 14-ю строчку. До прямого вылета им осталось - рукой подать.Конюхов, Ятченко, (Таранов, 21), Зотов, Божин, Надсон, Бато, (Зиньков, 57), Зуев, Мияйлович, Бруно, (Ткачев, 78), Паскуато, Корниленко.Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, (Камболов, 34), Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов, (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Канунников, Жонатас.Корниленко, 42, Бауэр, 68