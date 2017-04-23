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"Краснодар" уступил дома "Арсеналу" в молодежном первенстве
"Краснодар" уступил дома "Арсеналу" в молодежном первенстве 24-го тура чемпионата России.
Молодежное первенство
24 тур
"Краснодар" - "Арсенал" 1:2
Голы: Голуб, 13 (пен.), Сергеев, 44, Мельников, 62
"Краснодар": Федюшкин, Назаров, Тахмазов (Бочко, 72), Мартынов, Ивашин (Самаренкин, 78), Сергеев, Черников, Куражов (Яськов, 63), Текучёв, Халназаров (Бутенко, 54), Манько (Пелих, 86)
"Арсенал": Березин (Макеев, 46), Рукас (Клементьев, 46), Норматов, Осипов, Борисов, Доронин, Голуб (Пекулов, 90), Лобзин (Мингазов, 57), Меркотан (Максумов, 46), Потапов (Ивакин, 57), Мельников (Изотов, 64)
Предупреждения: Текучёв, 72, Сергеев, 75
Молодежное первенство
24 тур
"Краснодар" - "Арсенал" 1:2
Голы: Голуб, 13 (пен.), Сергеев, 44, Мельников, 62
"Краснодар": Федюшкин, Назаров, Тахмазов (Бочко, 72), Мартынов, Ивашин (Самаренкин, 78), Сергеев, Черников, Куражов (Яськов, 63), Текучёв, Халназаров (Бутенко, 54), Манько (Пелих, 86)
"Арсенал": Березин (Макеев, 46), Рукас (Клементьев, 46), Норматов, Осипов, Борисов, Доронин, Голуб (Пекулов, 90), Лобзин (Мингазов, 57), Меркотан (Максумов, 46), Потапов (Ивакин, 57), Мельников (Изотов, 64)
Предупреждения: Текучёв, 72, Сергеев, 75
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