Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Показать все опросы

Новости партнеров

Гол Дениса Давыдова принес "Спартаку-2" победу над "Нефтехимиком"

В матче 33-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" обыграл "Нефтехимик".

ФНЛ

33 тур

"Нефтехимик" - "Спартак-2" 0:1

Голы: Давыдов, 76

"Нефтехимик": Комаров, Сурков, Кобахидзе, Морозов, Бойчук, (Пытлев, 34), Петролай, Маляка, Муллин, (Гаглоев, 82), Бабырь, Корнилов, Галиакберов, (Воронкин, 68).

"Спартак-2": Филиппов, Мелкадзе, Самсонов, Шанбиев, Кутин, (Нимели, 46), Давыдов, (Федчук, 80), Савичев, Бакаев, (Сокол, 81), Хомуха, Пантелеев, Лихачёв.

Предупреждения: Шанбиев, 42

Удаление: Сурков, 30
Теги: Нефтехимик Спартак-2
Сегодня, 15:00
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.