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Жереми Матье пропустит матч с "Реалом"

Защитник "Барселоны" Жереми Матье пропустит матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом", информирует TMW.

Сообщается, что футболист получил повреждение и не принимал участия в последних тренировках команды.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Теги: Матье Барселона Реал
Сегодня, 15:19
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№1 Написал: San Nov (Сегодня, 15:26) #
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бяда-то какая!
Регистрация: 30.12.2016
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