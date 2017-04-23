Жереми Матье пропустит матч с "Реалом"

Защитник "Барселоны" Жереми Матье пропустит матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом", информирует TMW.



Сообщается, что футболист получил повреждение и не принимал участия в последних тренировках команды.



Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".