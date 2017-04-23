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"Сассуоло" и "Наполи" сыграли вничью

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" и "Наполи" сыграли вничью - 2:2.

Чемпионат Италии

33 тур

"Сассуоло" - "Наполи" 2:2

Голы: Мертенс, 52, Берарди, 59, Маццители, 80, Милик, 84

"Сассуоло": Консильи - Ачерби, Каннаваро, Делль`Орко, Лирола - Данкан, Сенси, Берарди, (Риччи, 79), Пеллегрини, (Маццители, 46), Рагуза - Дефрель, (Матри, 46).

"Наполи": Рейна - Альбиоль, Стринич, Хюсай, Кулибали - Мертенс, Аллан, (Зелиньски, 70), Кальехон, Гамшик, Инсинье - Жоржиньо, (Милик, 81).

Предупреждения: Маццители, 64, Сенси, 77, Стринич, 80
Теги: Сассуоло Наполи
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