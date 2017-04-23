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Три гола с пенальти принесли "Тюмени" победу над "Факелом"

В матче 33-го тура первенства ФНЛ "Тюмень" обыграла "Факел".

ФНЛ

33 тур

"Тюмень" - "Факел" 3:1

Голы: Касьян, 18, Мамтов, 63 (пен.), 72 (пен.), 81 (пен.)

"Тюмень": Обухов, Гузь, Маслов, Лешонок, (Пустозеров, 58), Теленков, Шляпкин, Кленкин, Рябокобыленко, Чудин, Мамтов, Чуканов, (Шакуро, 46).

"Факел": Кобзев, Багаев, Осипенко, Тихий, Курилов, (Бирюков, 75), Шахов, Каюмов, (Нагибин, 69), Лукьяновс, Свежов, Соловьёв, Касьян.

Предупреждения: Касьян, 73
Теги: Тюмень Факел
Сегодня, 16:01
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№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:12) #
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Ну все, сейчас Грязьпром поскачет к Будогосскому. чтоб им в следующем туре 4 дали. А то непорядок!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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