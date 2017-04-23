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Маттиа Де Шильо не хочет продлевать контракт с "Миланом"

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо не планирует продлевать контракт с клубом, передает La Repubblica.

Сообщается, что футболист уже сообщил об этом руководству клуба. 24-летний Де Шильо хочет перейти в "Ювентус" в летнее трансферное окно.
Теги: Милан Ювентус
Сегодня, 16:30
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