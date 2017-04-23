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"Крылья Советов" и "Рубин" не смогли открыть счет в матче

Встреча 24-го тура Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Рубином" завершилась нулевой ничьей.

Чемпионат России

24 тур

"Крылья Советов" - "Рубин" 0:0

"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, (Таранов, 21), Зотов, Божин, Надсон, Бато, (Зиньков, 57), Зуев, Мияйлович, Бруно, (Ткачев, 78), Паскуато, Корниленко.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, (Камболов, 34), Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов, (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Канунников, Жонатас.

Предупреждения: Корниленко, 42, Бауэр, 68
Теги: Крылья Советов Рубин
Сегодня, 16:30
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Рубину повезло.Крылья были лучше в этой игре .
Регистрация: 21.11.2016
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