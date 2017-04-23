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Эден Азар: это будет мой первый финал за пять лет в "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар высказался о победе над "Тоттенхэмом" (4:2) в полуфинале Кубка Англии.

"Всегда приятно побеждать в таких матчах. Полуфинал, в котором участвуют лондонские команды, всегда нравится болельщикам. Это будет мой первый финал за пять лет в "Челси". Я рад этому", - цитирует Азара ВВС.
Теги: Азар Челси Тоттенхэм
Сегодня, 18:07
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