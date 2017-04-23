Александр Зуев: мы много раз "прощали" "Рубин", как и они нас (видео)

Футболист "Крыльев Советов" Александр Зуев после нулевой ничьей с "Рубином" рассказал, почему команде не удалось победить.







- С первых минут было видно, что команда заряжена на победу, чего не хватило?



- Реализации моментов не хватило. Как всегда.



- Насколько повлияли две вынужденные замены?



- Думаю особо не повлияли, мы так же атаковали. Тренеру виднее.



- Можно результат назвать закономерным?



- В принципе да, у "Рубина" тоже было много моментов, они много раз нас "простили", как и мы их. Не знаю, может быть, поле немножко помешало. Много было 100-процентных моментов, но их не могли реализовать ни мы, ни они.



- Сегодня "Крылья" очень часто били по воротам, была такая установка после блестящих ударов в прошлом матче с "Анжи"?



- Да, били, но реализация подвела, в створ не попадали. Будем стараться в следующих играх, - цитирует Зуева корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.