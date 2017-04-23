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"Краснодар" взял верх над тульским "Арсеналом"
В матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал победу над "Арсеналом".
Чемпионат России
24 тур
"Краснодар" - "Арсенал" 2:0
Голы: Каборе, 49, Смолов, 84.
"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Налдо, Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Перейра (Подберёзкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 68), Газинский, Каборе, Смолов.
"Арсенал": Габулов, Сунзу, Вергара (Григалава, 85), Беляев, Боурчану, Комбаров, Александров, Горбатенко, Думбия (Рыжков, 90), Максимов, Шевченко.
Предупреждения: Максимов, 25, Вергара, 82.
Чемпионат России
24 тур
"Краснодар" - "Арсенал" 2:0
Голы: Каборе, 49, Смолов, 84.
"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Налдо, Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Перейра (Подберёзкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 68), Газинский, Каборе, Смолов.
"Арсенал": Габулов, Сунзу, Вергара (Григалава, 85), Беляев, Боурчану, Комбаров, Александров, Горбатенко, Думбия (Рыжков, 90), Максимов, Шевченко.
Предупреждения: Максимов, 25, Вергара, 82.
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