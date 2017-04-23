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"Краснодар" взял верх над тульским "Арсеналом"

В матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал победу над "Арсеналом".

Чемпионат России

24 тур

"Краснодар" - "Арсенал" 2:0

Голы: Каборе, 49, Смолов, 84.

"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Налдо, Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Перейра (Подберёзкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 68), Газинский, Каборе, Смолов.

"Арсенал": Габулов, Сунзу, Вергара (Григалава, 85), Беляев, Боурчану, Комбаров, Александров, Горбатенко, Думбия (Рыжков, 90), Максимов, Шевченко.

Предупреждения: Максимов, 25, Вергара, 82.
Теги: Краснодар Арсенал Тула
Сегодня, 18:57
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(0)
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 19:23) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
борщ,
Амкар, за такую игру в первом тайме, накажет..не простит,тем более, что еще на выезде играем..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: борщ (Сегодня, 19:07) #
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online

imaginary,
да сушат игру вечно как цска какой-то из-за этого кучу очков потеряли и здесь могли, на классе исполнительском тащат как интер какой-то
Регистрация: 8.04.2017
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
ужасная игра в первом тайме, какая-то суета перед штрафной площадью, в концовке тайма так вообще Тула давила

но второй тайм уже Краснодар провёл на уровне, не считая маленького отрезка

хорошо что победили, несмотря на первый тайм, с ужасом вспоминаю матч с уфой, когда наоборот весь мачт неплохо играли, возили-возили их, а в итоге 0-0
Регистрация: 7.02.2010
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:06) #
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  •  (3)
online

Краснодар с уверенной победой!
И тем не менее,первый гол на совести Габулова...
Регистрация: 7.05.2010
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 19:04) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Безобразно первый тайм провели..Будь Арсенал поточнее счет был другим.В перерыве видимо Шалимов на втыкал, на второй тайм вышла другая команда ,да и замены сыграли свое дело..Торговца черным деревом Перейру , пора сплавлять..под устал бразильянец в Краснодаре...видимо по Родине скучает..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: victor671 Краснодар (Сегодня, 19:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Комментариев нет. Выиграли по делу, судья не начудил - даже не интересно никому. Не то что Зенит - Урал
Регистрация: 7.08.2011
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