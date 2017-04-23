Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Новости партнеров
Лента новостей:
17:43
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
17:09
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (60)
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (60)
16:22
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
15:10
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
14:07
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными (6)
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными (6)
13:53
Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома
Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома
13:13
"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита" (15)
"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита" (15)
13:07
Неймар не сыграет против "Реала" (4)
Неймар не сыграет против "Реала" (4)
Долгожданный успех в родных стенах. "Краснодар" бьет "Арсенал"
Весной кубанским "быкам" никак не удавалось подарить своим болельщикам домашнюю победу. Сегодня эта неприятная для "Краснодара" традиция была прервана. Rusfootball.info - о неудачном вояже тульских "канониров" на юг России.
Тень 90-х
Вы, наверное, удивились подзаголовку? При чем тут 90-е к "Арсеналу" с "Краснодаром"? Да в том-то и дело, что сами клубы действительно не имеют к ним никакого отношения, а вот их нынешние наставники – очень даже.
Игорь Шалимов и Сергей Кирьяков ездили со сборной СНГ на ЕВРО-1992, четыре года спустя попали в заявку нашей национальной команды на следующий чемпионат Европы. Они вместе подписали знаменитое "письмо четырнадцати" и оказались в числе тех, кто, не отозвав свои подписи, упустил единственный в карьере шанс оказаться на мундиале.
Так что вокруг их противостояния на тренерском уровне просто не могут не витать призраки прошлого. В первом круге они победителя не выявили, разойдясь нулевым миром.
Кому нужнее?
Интересно было задаться вопросом о том, кто из участников отчетного матча больше нуждался в зачетных баллах.
"Быки" расположились на четвертой позиции, и им необходимо отмахиваться от целой толпы желающих пробиться в Лигу Европы. После вчерашней победы над "Спартаком" на расстояние двух очков к кубанцам подобрались их соседи из "Ростова", а прекрасная игра дончан должна была серьезно обеспокоить "Краснодар". Да и три пункта перевеса над "Локомотивом" – фора небольшая.
Вот только положение туляков было еще острее. Вполне ожидаемый успех "Оренбурга" в Томске и ничья между "Крыльями" и "Рубином" обусловили ситуацию, при которой "канониры", засевшие в зоне вылета, только в случае победы могли обойти самарцев и подняться на четырнадцатое место. И хотя "Арсенал" был очевидным андердогом встречи на Кубани, ему очень нужно было увозить с юга России хотя бы ничью.
Расстановка сил
Однако в пользу тульской команды не говорило абсолютно ничего. Разве что тот факт, что после зимнего перерыва "Краснодар" побеждал исключительно на выезде, сделав дома три ничьих. Но при этом у самих подопечных Кирьякова продолжалась крайне неприятная серия из шести гостевых поражений кряду. В последний раз за пределами Тулы "Арсенал" не проигрывал еще 21 октября прошлого года, да и вообще набрал на чужих полях до сегодняшнего дня аж три очка.
Еще и кадровая ситуация никак не могла внушать оптимизм поклонникам гостей. Конечно, у "Краснодара" были свои проблемы, но к отсутствию Калешина и Окриашвили кубанцы уже привыкли, так что единственной серьезной пробоиной для них являлась травма Крицюка. "Арсеналу" же пришлось обходиться без удаленного в прошлом туре Расича, который весной превратился у Кирьякова в основного форварда.
Оборона переиграла атаку
Заезженный штамп очень хорошо передает впечатление от первого тайма отчетного матча. Мало кто сомневался в том, что территориальное преимущество будет на стороне "Краснодара", вот только выжать из него что-нибудь острое подшефным Игоря Шалимова никак не удавалось. Они катали мяч около штрафной площадки Тулы, навешивали туда, но "Арсенал" защищался уверенно и спокойно.
Лишь один раз "быкам" удалось создать нечто по-настоящему серьезное. Перехватив мяч на подступах к владениям Габулова, они разыграли быструю комбинацию: Мамаев отдал на Смолова, а тот красивым и неожиданным пасом отрезал всю оборону соперника, оставив Перейру наедине с голкипером гостей. Увы для хозяев, Маурисио запулил мячом точно в грудь бросившегося ему навстречу вратаря.
Подопечные Сергея Кирьякова бОльшую часть первой половины игры провели около собственной штрафной, однако смотрелись даже острее кубанцев. В частности, упоминания стоят два дальних выстрела Муссы Думбии: после первого из них Синицыну довелось отбивать мяч на угловой, второй пришелся рядом с ближний штангой. Был шанс у Комбарова, которого почему-то оставили без опеки на линии штрафной, однако правша Кирилл с левой уложил мяч в перчатки голкиперу. А под конец тайма, когда "канониры" совсем осмелели и на некоторое время даже перехватили инициативу, у них прошла отменная трехходовка: Вергара из центра поля забросил мяч на правый фланг Комбарову, бывший томич и спартаковец прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Шевченко в касание пробил в правый нижний угол, и Синицын с огромным трудом спас свою команду. Тут же Сунзу после подачи углового вчистую переиграл оппонентов на втором этаже, но в створ не попал.
Великолепный почин Шарля
Очевидно, что игра "Краснодара" в атаке никак не могла удовлетворять Игоря Шалимова, потому он в "антракте" сменил Перейру на Подберезкина. И очень скоро к хозяевам пришел результат. Вот только обеспечило его отнюдь не решение тренера "быков".
Ворота "Арсенала" были взяты человеком, который доселе за полтора сезона выступлений в футболке кубанской команды не отличился ни разу. Шарль Каборе сыграл именно так, как должен действовать классный опорник: после отскока из чужой штрафной он оказался первым на подборе и, не встречая никакого сопротивления, метров с 22-х уложил мяч точнехонько под дальнюю стойку.
На грани нового скандала
Пока туляки приходили в себя, "Краснодар" едва не отправил их в глубочайший нокдаун: Смолов бросил в прорыв по правому краю штрафной Мамаева, тот прострелил во вратарскую, и Классону не хватило совсем чуть-чуть, дабы переправить мяч в сетку.
В целом после гола хозяева владели солидным преимуществом и стремились удвоить свой перевес. Но в череду их непрерывных позиционных атак неожиданно ворвался резкий контрвыпад Тулы: Вергара вывел Шевченко один на один, тот мощно пробил верхом и угодил в перекладину. И, знаете, я этому даже порадовался. Потому что форвард "Арсенала" получал мяч в офсайде, и если бы он попал в створ, мы вряд ли избежали бы очередных судейских разборок, которых в РФПЛ сейчас и так хватает с головой.
Пользуйтесь своими шансами
"Быки" провели второй тайм намного сильнее соперника, однако им все так же не хватало остроты в наступательных акциях. И за это "канониры" вполне могли наказать подопечных Шалимова. Два шанса были у все того же Шевченко. Первый ему подарил Гранквист, сделавший неудачную передачу на Синицына, но Игорь, пытаясь протолкнуть мяч мимо голкипера, промахнулся. Спустя пару минут Шевченко не сумел замкнуть острый прострел партнера с левого фланга.
Когда твой противник владеет серьезным преимуществом, необходимо очень бережно относиться к своим моментам. "Арсенал" этой истиной пренебрег и был бит. На 84-й минуте кубанцы перехватили мяч на чужой половине поля, Подберезкин классным пасом вывел Смолова в свободную зону, и Федор четким ударом в дальний угол оформил свой четырнадцатый гол в текущем чемпионате и третий - в трех последних турах.
Сюрпризы – не сегодня
В общем-то, случилось то, чего все и ожидали. "Краснодар" наконец-то одержал первую весеннюю победу на своем поле, оторвался на пять очков от ближайшего преследователя и сохраняет надежды на медали.
Ну а "Арсенал", несмотря на неплохой футбол в его исполнении, проиграл в гостях седьмой раз кряду, так и не сумел впервые в своей истории забить "быкам" и остается в зоне прямого вылета. Спустя несколько дней в Тулу приедут "Крылья" – вот тогда и решится очень многое.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Тень 90-х
Вы, наверное, удивились подзаголовку? При чем тут 90-е к "Арсеналу" с "Краснодаром"? Да в том-то и дело, что сами клубы действительно не имеют к ним никакого отношения, а вот их нынешние наставники – очень даже.
Игорь Шалимов и Сергей Кирьяков ездили со сборной СНГ на ЕВРО-1992, четыре года спустя попали в заявку нашей национальной команды на следующий чемпионат Европы. Они вместе подписали знаменитое "письмо четырнадцати" и оказались в числе тех, кто, не отозвав свои подписи, упустил единственный в карьере шанс оказаться на мундиале.
Так что вокруг их противостояния на тренерском уровне просто не могут не витать призраки прошлого. В первом круге они победителя не выявили, разойдясь нулевым миром.
Кому нужнее?
Интересно было задаться вопросом о том, кто из участников отчетного матча больше нуждался в зачетных баллах.
"Быки" расположились на четвертой позиции, и им необходимо отмахиваться от целой толпы желающих пробиться в Лигу Европы. После вчерашней победы над "Спартаком" на расстояние двух очков к кубанцам подобрались их соседи из "Ростова", а прекрасная игра дончан должна была серьезно обеспокоить "Краснодар". Да и три пункта перевеса над "Локомотивом" – фора небольшая.
Вот только положение туляков было еще острее. Вполне ожидаемый успех "Оренбурга" в Томске и ничья между "Крыльями" и "Рубином" обусловили ситуацию, при которой "канониры", засевшие в зоне вылета, только в случае победы могли обойти самарцев и подняться на четырнадцатое место. И хотя "Арсенал" был очевидным андердогом встречи на Кубани, ему очень нужно было увозить с юга России хотя бы ничью.
Расстановка сил
Однако в пользу тульской команды не говорило абсолютно ничего. Разве что тот факт, что после зимнего перерыва "Краснодар" побеждал исключительно на выезде, сделав дома три ничьих. Но при этом у самих подопечных Кирьякова продолжалась крайне неприятная серия из шести гостевых поражений кряду. В последний раз за пределами Тулы "Арсенал" не проигрывал еще 21 октября прошлого года, да и вообще набрал на чужих полях до сегодняшнего дня аж три очка.
Еще и кадровая ситуация никак не могла внушать оптимизм поклонникам гостей. Конечно, у "Краснодара" были свои проблемы, но к отсутствию Калешина и Окриашвили кубанцы уже привыкли, так что единственной серьезной пробоиной для них являлась травма Крицюка. "Арсеналу" же пришлось обходиться без удаленного в прошлом туре Расича, который весной превратился у Кирьякова в основного форварда.
Оборона переиграла атаку
Заезженный штамп очень хорошо передает впечатление от первого тайма отчетного матча. Мало кто сомневался в том, что территориальное преимущество будет на стороне "Краснодара", вот только выжать из него что-нибудь острое подшефным Игоря Шалимова никак не удавалось. Они катали мяч около штрафной площадки Тулы, навешивали туда, но "Арсенал" защищался уверенно и спокойно.
Лишь один раз "быкам" удалось создать нечто по-настоящему серьезное. Перехватив мяч на подступах к владениям Габулова, они разыграли быструю комбинацию: Мамаев отдал на Смолова, а тот красивым и неожиданным пасом отрезал всю оборону соперника, оставив Перейру наедине с голкипером гостей. Увы для хозяев, Маурисио запулил мячом точно в грудь бросившегося ему навстречу вратаря.
Подопечные Сергея Кирьякова бОльшую часть первой половины игры провели около собственной штрафной, однако смотрелись даже острее кубанцев. В частности, упоминания стоят два дальних выстрела Муссы Думбии: после первого из них Синицыну довелось отбивать мяч на угловой, второй пришелся рядом с ближний штангой. Был шанс у Комбарова, которого почему-то оставили без опеки на линии штрафной, однако правша Кирилл с левой уложил мяч в перчатки голкиперу. А под конец тайма, когда "канониры" совсем осмелели и на некоторое время даже перехватили инициативу, у них прошла отменная трехходовка: Вергара из центра поля забросил мяч на правый фланг Комбарову, бывший томич и спартаковец прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Шевченко в касание пробил в правый нижний угол, и Синицын с огромным трудом спас свою команду. Тут же Сунзу после подачи углового вчистую переиграл оппонентов на втором этаже, но в створ не попал.
Великолепный почин Шарля
Очевидно, что игра "Краснодара" в атаке никак не могла удовлетворять Игоря Шалимова, потому он в "антракте" сменил Перейру на Подберезкина. И очень скоро к хозяевам пришел результат. Вот только обеспечило его отнюдь не решение тренера "быков".
Ворота "Арсенала" были взяты человеком, который доселе за полтора сезона выступлений в футболке кубанской команды не отличился ни разу. Шарль Каборе сыграл именно так, как должен действовать классный опорник: после отскока из чужой штрафной он оказался первым на подборе и, не встречая никакого сопротивления, метров с 22-х уложил мяч точнехонько под дальнюю стойку.
На грани нового скандала
Пока туляки приходили в себя, "Краснодар" едва не отправил их в глубочайший нокдаун: Смолов бросил в прорыв по правому краю штрафной Мамаева, тот прострелил во вратарскую, и Классону не хватило совсем чуть-чуть, дабы переправить мяч в сетку.
В целом после гола хозяева владели солидным преимуществом и стремились удвоить свой перевес. Но в череду их непрерывных позиционных атак неожиданно ворвался резкий контрвыпад Тулы: Вергара вывел Шевченко один на один, тот мощно пробил верхом и угодил в перекладину. И, знаете, я этому даже порадовался. Потому что форвард "Арсенала" получал мяч в офсайде, и если бы он попал в створ, мы вряд ли избежали бы очередных судейских разборок, которых в РФПЛ сейчас и так хватает с головой.
Пользуйтесь своими шансами
"Быки" провели второй тайм намного сильнее соперника, однако им все так же не хватало остроты в наступательных акциях. И за это "канониры" вполне могли наказать подопечных Шалимова. Два шанса были у все того же Шевченко. Первый ему подарил Гранквист, сделавший неудачную передачу на Синицына, но Игорь, пытаясь протолкнуть мяч мимо голкипера, промахнулся. Спустя пару минут Шевченко не сумел замкнуть острый прострел партнера с левого фланга.
Когда твой противник владеет серьезным преимуществом, необходимо очень бережно относиться к своим моментам. "Арсенал" этой истиной пренебрег и был бит. На 84-й минуте кубанцы перехватили мяч на чужой половине поля, Подберезкин классным пасом вывел Смолова в свободную зону, и Федор четким ударом в дальний угол оформил свой четырнадцатый гол в текущем чемпионате и третий - в трех последних турах.
Сюрпризы – не сегодня
В общем-то, случилось то, чего все и ожидали. "Краснодар" наконец-то одержал первую весеннюю победу на своем поле, оторвался на пять очков от ближайшего преследователя и сохраняет надежды на медали.
Ну а "Арсенал", несмотря на неплохой футбол в его исполнении, проиграл в гостях седьмой раз кряду, так и не сумел впервые в своей истории забить "быкам" и остается в зоне прямого вылета. Спустя несколько дней в Тулу приедут "Крылья" – вот тогда и решится очень многое.
Чемпионат России
24 тур
Краснодар 2-0 Арсенал
Голы: Каборе, 49, Смолов, 84.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Газинский, Каборе, М. Перейра (Подберезкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 69), Смолов.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Сунзу, Максимов, Горбатенко, Думбия (Рыжков, 90+1), Бурчану, Александров, Шевченко.
Предупреждения: Максимов, 24, Вергара, 82
24 тур
Краснодар 2-0 Арсенал
Голы: Каборе, 49, Смолов, 84.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Петров, Мамаев (Вандерсон, 90), Газинский, Каборе, М. Перейра (Подберезкин, 46), Классон (Жоаозиньо, 69), Смолов.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Сунзу, Максимов, Горбатенко, Думбия (Рыжков, 90+1), Бурчану, Александров, Шевченко.
Предупреждения: Максимов, 24, Вергара, 82
Сергей Янков, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.