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Сергей Кирьяков: матч с "Крыльями" станет решающим для нас (видео)

На пресс-конференции после проигранного матча в Краснодаре главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков посетовал на неудачу и отметил, что предстоящая игра против «Крыльев Советов» станет решающей для его команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info.




– В 1-м тайме мы смотрелись достаточно неплохо и организовано в обороне, неплохо выбегали в быструю атаку. Было пару неплохих моментов у Шевченко и Думбия. Во 2-м тайме дальний удар Каборе... жалко пропускать такие мячи. Когда ты борешься за выживание, а тебе ещё и не везёт. Были моменты, тот же Шевченко выходил 1 на 1. Мы понимаем, что следующий матч с «Крыльями» абсолютно точно будет решающим для нас.

– Кому больше помогало быстрое поле?

– Поле одинаково для всех команд, но хозяева быстро играют с мячом, меняют направление атаки. Может, им это немного помогало. Но мы сегодня увидели неплохой футбол.

– Имело ли для Вас какое-то особое значение противостояние с Игорем Шалимовым, беседовали ли Вы с ним?

– Нет. У нас разные задачи, мы по разные стороны, хотя Игорь – мой хороший товарищ.

– У команды преимущество и по ударам, и по ударам в створ? Почему всё-таки проиграли в итоге?

– Мы не реализовали свои моменты, а «Краснодар» реализовал не 100-процентный, с дальним ударом Каборе. Думаю, в этом кроется причина поражения.

– Насколько тяжело будет остаться в Премьер-лиге?

– Конечно, тяжело. Когда борешься за выживание, против тебя не только удача, но и судейские ошибки, что-то другое. Главное – не терять надежду. Следующий матч, повторюсь, будет решающим, после него и можно будет говорить о ситуации, – цитирует Кирьякова Rusfootball.info
Теги: Кирьяков Арсенал Краснодар Крылья Советов
Сегодня, 20:22
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№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (4)

Хана тебе , Киря!
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:33) #
  • +3
  •  (3)

Не для нас, а для вас динамовская шайка.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (4)
online

Матч с Крыльями будет одним из последних для этого опытного ....... тренера.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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