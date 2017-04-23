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Игорь Шалимов: мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Арсеналом" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Rusfootball.info.
– Тяжелая победа. В первом тайме мы сыграли не так как готовились, не так агрессивно, но это связано с тем, что мы готовились к другой схеме, игроки на поле должны были разобраться. "Арсенал" играл по другой схеме, потому у них был простор, они много контратаковали, но хорошо, что не забили. Но в перерыве мы все поправили – хорошо, что забили быстрый гол сразу. Но так как мы играем, это очень тяжелый компонент в игре – мы стремимся владеть мячом, очень много времени проводить на чужой половине поля. Знаем, что делать при потере мяча, но не всегда получается это. Победой удовлетворены, это в концовке чемпионата самое важное. А по поводу качества игры - разберем игру и пойдем вперед.
– К чему готовились, чем удивил "Арсенал"?
– Не удивил. В большинстве моментов играли в 2 нападающих, 3 полузащитника. Мы готовились к 2 опорникам и 3 нападающим. Здесь мы не могли чуть-чуть разобраться.
– Замена Перейры по итогам первого тайма – были им недовольны?
– Были недовольны. Ну и Подберезкин выглядел неплохо, набирает форму, плюс нам нужна ротация. Игроков об этом предупреждали.
– Каборе сегодня забил первый гол за свою карьеру в Краснодаре. Как-то по-особенному его поздравили?
– Нет, просто поздравили.
– Если посмотреть на сезон в целом, вы занимались тюнингом, улучшением команды. Сейчас готова ли команда включиться на полные обороты на финишной прямой?
– Скрывать не будем, у нас задача – попасть в Лигу Европы, но от этого ничего не меняется. Мы готовимся так же, как и всегда. Настраиваем игроков, разбираем соперников. Осталось 6 игр, из них – 5 на выезде. Нам надо готовиться, мы не планируем ничего наперед. Нам важно восстановиться, подумать над составом и двигаться дальше. Через три дня у нас уже игра в Перми.
– Как вы оцениваете судейство в целом в премьер-лиге? Положительно или отрицательно?
– Я оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело. Хочется, наоборот, поддержать судей в концовке сезона, так как на них итак оказывается огромное давление. Мы уважительно относимся к работе судей. Это я говорю об игроках и тренерском штабе, клуб, может, будет как-то иначе на это смотреть.
– Тяжелая победа. В первом тайме мы сыграли не так как готовились, не так агрессивно, но это связано с тем, что мы готовились к другой схеме, игроки на поле должны были разобраться. "Арсенал" играл по другой схеме, потому у них был простор, они много контратаковали, но хорошо, что не забили. Но в перерыве мы все поправили – хорошо, что забили быстрый гол сразу. Но так как мы играем, это очень тяжелый компонент в игре – мы стремимся владеть мячом, очень много времени проводить на чужой половине поля. Знаем, что делать при потере мяча, но не всегда получается это. Победой удовлетворены, это в концовке чемпионата самое важное. А по поводу качества игры - разберем игру и пойдем вперед.
– К чему готовились, чем удивил "Арсенал"?
– Не удивил. В большинстве моментов играли в 2 нападающих, 3 полузащитника. Мы готовились к 2 опорникам и 3 нападающим. Здесь мы не могли чуть-чуть разобраться.
– Замена Перейры по итогам первого тайма – были им недовольны?
– Были недовольны. Ну и Подберезкин выглядел неплохо, набирает форму, плюс нам нужна ротация. Игроков об этом предупреждали.
– Каборе сегодня забил первый гол за свою карьеру в Краснодаре. Как-то по-особенному его поздравили?
– Нет, просто поздравили.
– Если посмотреть на сезон в целом, вы занимались тюнингом, улучшением команды. Сейчас готова ли команда включиться на полные обороты на финишной прямой?
– Скрывать не будем, у нас задача – попасть в Лигу Европы, но от этого ничего не меняется. Мы готовимся так же, как и всегда. Настраиваем игроков, разбираем соперников. Осталось 6 игр, из них – 5 на выезде. Нам надо готовиться, мы не планируем ничего наперед. Нам важно восстановиться, подумать над составом и двигаться дальше. Через три дня у нас уже игра в Перми.
– Как вы оцениваете судейство в целом в премьер-лиге? Положительно или отрицательно?
– Я оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело. Хочется, наоборот, поддержать судей в концовке сезона, так как на них итак оказывается огромное давление. Мы уважительно относимся к работе судей. Это я говорю об игроках и тренерском штабе, клуб, может, будет как-то иначе на это смотреть.
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