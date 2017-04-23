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"Лейпциг" упустил победу над "Шальке"

"Лейпциг" сыграл вничью с "Шальке" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

30 тур

"Шальке-04" - "РБ Лейпциг" 1:1

Голы: Вернер, 14, Хунтелар, 46

"Шальке-04": Ферман, Коке, Колашинац, Хёведес, Бадштубер, Бенталеб, Калиджиури (Шёпф, 50), Стамбули, Мейер (Ритер, 82), Хунтелар, Бургшталлер (Санто, 74)

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Комппер,Бернардо, Кейта, Забитцер, Демме, Поульсен (Зельке, 90+1), Вернер (Бёрк, 83), Форсберг (Ильзанкер, 77)

Предупреждения: Стамбули, 29, Хальстенберг, 40, Коке, 43, Кейта, 73, Мейер, 78
Теги: Шальке РБ Лейпциг
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