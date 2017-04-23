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"Реал" - "Барселона": Бэйл сыграет с первых минут, Алькасер заменит Неймара

Стали известны стартовые составы "Реала" и "Барселона" на матч 33-го тура чемпионата Испании.

"Реал": Кейлор Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Касемиро, Бэйл, Бензема, Роналду.

Запас: Касилья, Хамес, Ковачич, Асенсио, Мората, Данило, Иско.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Л. Суарес, Алькасер.
Теги: Реал Барселона
Сегодня, 21:02
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