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Гол Лионеля Месси на 92-й минуте принес "Барселоне" победу над "Реалом"

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Реал" уступил "Барселоне".

Чемпионат Испании

33 тур

"Реал Мадрид" - "Барселона" 2:3

Голы: Каземиро, 28, Хамес, 86 - Месси, 33, 90+2, Ракитич, 73.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро (Ковачич, 70), Бэйл (Асенсио, 39), Бензема (Хамес, 81), Роналду.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Л. Суарес, Алькасер (Гомеш, 70).

Предупреждения: Каземиро, 13, Юмтити, 39, Ковачич, 81.

Удаление: Рамос, 78.
Теги: Реал Барселона
Вчера, 23:37
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24
(6)
№24 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 00:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
в Ливерпуле ТВОРИЛ!!!!


Здесь Вы как всегда правы!
Регистрация: 5.11.2010
№23 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees.....
Цитата: Седой
Цитата: vlees.....
Красиво убрали кабинет,так же как и Спартак недавно убрал питерский кабинет.

Ага, а убрал такой же кабинет, как и питерский убирал

Спартак самая честная команда в чемпионате,на ровне с Краснодаром. relaxed

Ага, честно сыграли второй матч с Ростовом, решили сэкономить, отрыв большой. Все увидели чемпионскую игру)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№22 Написал: loskit Москва (Сегодня, 00:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Это было шикарно!


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Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
Регистрация: 15.12.2010
№21 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:10) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Поэтому ей разрешается играть рукой в штрафной

Халку тоже разрешали.
Расслабься, рыжий
Регистрация: 22.09.2007
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees.....
Спартак самая честная команда в чемпионате,на ровне с Краснодаром.

Поэтому ей разрешается играть рукой в штрафной smile


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dyadenka
Цитата: Blessing
Суарес сдал, кока2, надо ему в Ливер валить, там игрочищей был.

Впервые с Вами посмею не согласиться :) сегодня воротчики творили немыслимое. И если бы Пике пропустил мяч , был бы от Суареса гол мадридцам!

Я не говорю, что он не забивает, он не впечатляет, и объём работы никакой, в Барсе он тратит себя, в Ливерпуле ТВОРИЛ!!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: vlees..... (Вчера, 23:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Цитата: vlees.....
Красиво убрали кабинет,так же как и Спартак недавно убрал питерский кабинет.

Ага, а убрал такой же кабинет, как и питерский убирал

Спартак самая честная команда в чемпионате,на ровне с Краснодаром. relaxed
Регистрация: 23.04.2017
№17 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:50) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees.....
Красиво убрали кабинет,так же как и Спартак недавно убрал питерский кабинет.

По-моему вы кабинеты перепутали

Цитата: Skyline
то о какой честной игре можно будет говорить?

Согласен на все 100!
Регистрация: 5.11.2010
№16 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dyadenka
Посмотрим сколько дадут! Неймару просто за хлопок 3 дали!

ну вот и посмотрим как главный глор реала будет выкручиваться ситуации идентичные. и если рамосу не дадут 3 игры то о какой честной игре можно будет говорить?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№15 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees.....
Красиво убрали кабинет,так же как и Спартак недавно убрал питерский кабинет.

Ага, а убрал такой же кабинет, как и питерский убирал


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:48) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Суарес сдал, кока2, надо ему в Ливер валить, там игрочищей был.

Впервые с Вами посмею не согласиться :) сегодня воротчики творили немыслимое. И если бы Пике пропустил мяч , был бы от Суареса гол мадридцам!
Регистрация: 5.11.2010
№13 Написал: bazetd СПБ (Вчера, 23:47) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Матч просто великолепный. Но Реал конечно зря на последней минуте улетел в прессинг всей командой. Думать же надо, с кем играешь. Да еще и в меньшинстве.


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№12 Написал: Lacan (Вчера, 23:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Выдающийся чемпионат, лучший в мире, выдающиеся игроки, убожество российское да и английское, как сегодня играл Ливерпуль, даже сравнивать нельзя- КОСМОС и ВСЁ! МЕССИ- футбольный БОГ!
Регистрация: 27.09.2011
№11 Написал: barakuda Апатиты (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ебаный НТВ+... Никогда, твари, я не буду вас смотреть официально !!!
Регистрация: 8.04.2011
№10 Написал: vlees..... (Вчера, 23:46) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Красиво убрали кабинет,так же как и Спартак недавно убрал питерский кабинет.
Регистрация: 23.04.2017
№9 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Привет кандекаке! Такой матч и не показывать...Жаль, что Реал проиграл, но матч шикарный


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№8 Написал: SkorP (Вчера, 23:45) #
  • +5
  •  (5)

Месси=Космос!! Браво Капитанно!
Регистрация: 16.09.2016
№7 Написал: dyadenka Москва (Вчера, 23:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Шикарный матч! всё было и удаление и разявязка на последних минутах.
Рамос тупая тварь должен получить 3 матча.
и да Лео опять Роналду на лопатки положил


Посмотрим сколько дадут! Неймару просто за хлопок 3 дали!
Регистрация: 5.11.2010
№6 Написал: fsamat97 (Вчера, 23:41) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
Отличный матч!!!
Регистрация: 9.10.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:41) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Суарес сдал, кока2, надо ему в Ливер валить, там игрочищей был.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:41) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
И ЧМ не надо. Классико давай.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№3 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:40) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шикарный матч! всё было и удаление и разявязка на последних минутах.
Рамос тупая тварь должен получить 3 матча.
и да Лео опять Роналду на лопатки положил


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:40) #
  • -6
  •  (12)

Жопа.

Совсем никчемный уикенд вышел
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Hitman (Вчера, 23:40) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Это за Баварию Реалу прилетело,матч конечно классный
Регистрация: 20.04.2017
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