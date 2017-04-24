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Лионель Месси забил 500-й гол за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) оформил дубль.

Таким образом, аргентинец довел количество своих забитый мячей за каталонский клуб до 500. Также Месси стал лучшим бомбардиром в истории "класико" в чемпионате Испании. Аргентинец обошёл по этому показателю легенду "Реала" Альфредо ди Стефано, который забивал "Барселоне" в чемпионате 14 раз. В активе Месси теперь 16 мячей.
Теги: Месси Барселона Реал
Сегодня, 00:06
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