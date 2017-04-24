Много конфликта, полно драмы – это не пойдёт на телеэкраны. О величайшем «классико»

Чемпионат Испании



33 тур



"Реал Мадрид" - "Барселона" 2:3



Голы: Каземиро, 28, Хамес, 86 - Месси, 33, Ракитич, 73, Месси, 90+2.

На планете Земля много несчастных людей, но нет людей несчастнее поленившихся искать трансляцию «классико» в интернете – наверное, российское ТВ действительно недостойно показывать такой футбол, какой выдали «Реал» и «Барселона». Авторне может найти слов для описания грандиозного противостояния.Игроки «Урала» не одиноки: недавно дисквалификацию за оскорбления арбитра в матче за сборную получил Месси, а в прошлые выходные в Малаге нервы сдали у Неймара. После своей красной карточки бразилец ещё и поаплодировал арбитру, за что получил дополнительную 3-матчевую дисквалификацию. Так или иначе, самый яркий член MSN образца 2017 года сыграть в «классико» не мог. Ходили мнения о том, что Энрике в такой ситуации придётся прибегнуть к тактическим перестановкам, которые могут помочь «Барсе» справиться с недееспособностью в выездных матчах, однако тренер просто заменил Неймара на Пако Алькасера.Зидан же мог выставить оптимальный состав – восстановился даже Бэйл. Начо в центре обороны уже никого не пугал: испанец достойно заменил Пепе и Рамоса в Лиге чемпионов.Пойти и подавить «Барсу» смогли «ПСЖ» и «Ювентус». «Реал» должен был последовать их примеру, тем более что имел для стартового натиска всё необходимое. Уже на 2-й минуте Криштиану требовал неочевидный пенальти, который Эрнандес Эрнандес резонно решил не назначать, чтобы не пускать игру в определённое русло. Через пару минут Роналду с Карвахалем уже пользовались громаднейшим разрывом между Умтити и Альбой с Алькасером, нещадно вспарывая фланг. Но всё-таки португалец был больше нацелен на удар: взяв на вооружение формулу четырёх «Б», он порой игнорировал того же Бензема в угоду собственной попытке забить.«Реал» высоко прессинговал: на Иньесту нападали сразу 3 игрока неподалёку от штрафной «Барселоны». Но наученная горьким опытом, «Барса» терпела, выкарабкивалась из-под прессинга и переходила на чужую половину. Минуте к 15-й «Реал» смирился с тем, что подавить соперника не получилось, отдал ему преимущество во владении мячом и территории.«Барселона» активнейшим образом задействовала левый фланг, по которому вперёд постоянно нёсся Жорди Альба. Пако смещался в центр на позицию второго нападающего, открывая бровку латералю и ожидая передачи под удар, но ожидания Алькасера партнёры считали его проблемами и плевать на них хотели. Быть может, я строю теорию заговора, которого нет, но с Пако игроки «Барселоны» особо мячом не делились. Альба же оказывался свободен ещё и потому, что Бэйл, очевидно, не был готов к игре. Гарет нанёс пару ужасных ударов, а в оборону совсем не успевал. Итог ошибки Зидана – новая травма и замена на Асенсио ещё до перерыва.Лео Месси, который, по слухам, не хочет видеть в команде Пако и ещё нескольких игроков, понимал, что сезон надо как-то спасать. И что делать это предстоит ему. Мы наконец снова увидели фирменный проход через полполя с четырьмя соперниками на хвосте, отличные обводки. Одной из таких Месси посадил Каземиро на карточку, другой почти вынудил его сфолить, а в концовке тайма всё-таки вынудил его сорвать атаку нарушением. «Барса» требовала красной для Каземиро, которого простил Эрнандес Эрнандес и не прощал Месси. Во 2-м тайме бразильскому опорнику стоило обойтись без нарушений вообще, он был главным кандидатом на выход. И это при том, что к 33-й минуте было зафиксировано всего 3 фола, причём у «Барсы» в этой графе значился ноль.В игре было мало не только фолов, но и стандартов. Удивительно, но лишь на 27-й минуте «Реал» подал 1-й угловой в матче. И с его второй волны открыл счёт. Не знаю, реально ли лайнсмен разобрался в эпизоде, однако флажок он не поднял, хотя сразу два игрока «Реала» находились в пассивном офсайде. Каземиро добил мяч в ворота после удара Рамоса в штангу, гол был засчитан и ожидаем. Ну тупо потому, что у «Реала» есть Серхио Рамос, делающий каждую подачу потенциально голевой.Однако в «Барселоне» тоже имеется игрок, наличие которого резко повышает шансы на забитый мяч. Месси, несмотря на кровь, хлеставшую из его рта после «поцелуя» с локтем Марсело, был очень активен, вёл команду вперёд.Его ускорение к чужой штрафной заметил Ракитич, а Модрич и Карвахаль ничего не смогли поделать со скоростью Месси, который и находясь на бешеном ходе великолепно распорядился мячом.Не сказать, что каталонцы переиграли «Реал» в каком-то компоненте, кроме такого малозначительного, как владение мячом. Однако «Барселона» победила прежде всего психологически. В том числе и саму себя, такую жалкую в Париже и Турине. Сегодня команда Энрике была опасна, не сыпалась, держала ситуацию под контролем и во второй половине тайма даже диктовала свои условия, очень быстро и внешне легко отыгралась. «Реал» подходил к матчу более-менее явным фаворитом, но своего статуса не оправдывал.Зато мадридцы бросились его оправдывать с начала 2-го тайма: Тер Штегена напряг Кроос, расстреливал Бензема, но «Барса» выстояла под ещё одним стартовым натиском Мадрида и нашла чем ответить. Пако упустил шикарную возможность заслужить уважение партнёров, но растерялся перед Навасом как мальчишка. А затем Кейлор потащил шикарный удар Пике – «Барса» тоже чего-то может на стандартах!Со временем футболисты забыли, что такое центр поля и каково в нём завязнуть. Кроос и Модрич отвешивали шикарные длинные переводы безошибочно, «Барселона» также в любой момент была готова перейти в наступление. Гола всё не было, как не было сомнений в том, что он состоится. Вопрос – кому?Чутьё подсказывало, что залетит и туда, и туда. Вратари тащили безостановочно и невероятно. Асенсио подносил снаряды Роналду, каталонцы бомбардировали Наваса. И в один прекрасный для гостей момент Кейлор оказался бессилен – Ракитич приплюсовал к голевой передаче ещё и идеальный дальний залп, убрав Крооса. К тому моменту на поле уже не было Каземиро: его сменил box-to-box плеймейкер Ковачич, что не могло не сказаться на фундаментальности полузащиты Мадрида. Впрочем, игра и без того шла более-менее бессистемно с атакой на атаку и моментом на момент.Всё стало совсем плохо, когда побежавший вперёд «Реал» получил контратаку с участием Месси, срубленную под корешок Рамосом. Столкновение было не таким уж страшным, но на Эрнандеса Эрнандеса неизгладимое впечатление произвела агрессивность и опасность, с которой Серхио пошёл в подкат. Ситуация была безнадёжна: «Реал» проигрывал, остался в меньшинстве, да ещё и с Ковачичем в роли центрального защитника. Хотя 10 минут назад имел все шансы на победу в абсолютно равной игре.По идее, «Барселона» должна была столкнуть «Реал» в бездну – без трёх основных центральных защитников вдесятером мадридцы ничего не могли поделать с тем швахом, который творился у них в обороне. Пике и Месси расстреливали Наваса, но тот показывал, что никакой Давид Де Хеа «Реалу» на самом деле не нужен – у них в воротах уже играет сверхчеловек.Хамес Родригес в Мадриде такого впечатления не производит, однако Зидан, сам на то вряд ли надеясь, достал из закромов Спасителя. Да, «Реал» может себе позволить держать в запасе игрока за 80 миллионов евро. Но значит в этом игроке что-то есть. Хозяева сумели перебраться на чужую половину, Марсело прострелил, а Родригес вытворил что-то из баскетбола, когда снайпер из-под нескольких заслонов вырывается на 3-очковый бросок. Правда, удар Хамес нанёс напротив из-под кольца, но в футболе за любой гол дают единичку. Даже за такой шикарный, неожиданный и, можно сказать, героический!Из матча понятие, которое так любит Тина Канделаки, никуда не девалось. Но в чемпионат интрига могла вернуться только при условии победы «Барселоны», которая в таком случае догоняла бы соперника, имея на одну игру больше и получая преимущество личных встреч. И вот тут нужно восхититься не только ей, но и мадридским «Реалом». Они играли в меньшинстве, они уже сравняли счёт, они уже вывели на табло счёт, который их устраивал. Никто и слова плохого не проронил бы в адрес «Реала», если бы команда Зидана в концовке сыграла чуть аккуратнее ради сохранения стратегического преимущества в проигрышной ситуации.Но игроки «Реала» как настоящие чемпионы побежали побеждать. И поплатились за это – Серджи Роберто совершил гениальный проход через всё поле, отлично вошедший в игру Андре Гомеш шикарно выкатил мяч на Месси, а Лео ответил всем, кто поспешил назвать его «уже не тем». Месси провёл абсолютно гениальную игру, выступил ещё и за того бразильского парня.Такая развязка вполне отразила ход матча, глядя на который, невозможно было не влюбиться в футбол – здесь мастерство и эмоции были гораздо важнее, чем нудные тактические задумки по сдерживанию себя и соперника. Это было искренне , почти неповторимо и совсем уж незабываемо!Частенько на вопрос «Как сыграли?» достаточно назвать счёт, но про «классико» хочется взахлёб рассказывать минут 10. И всё равно всё будет бесполезно – это просто надо было видеть.: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Каземиро (Ковачич, 70), Бэйл (Асенсио, 39), Бензема (Хамес, 81), Роналду.: тер Штеген, Роберто, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Л. Суарес, Алькасер (Гомеш, 70).: Каземиро, 13, Юмтити, 39, Ковачич, 81, Месси, 90+3.: Рамос, 78.