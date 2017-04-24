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Руд Гуллит: никогда не злите Месси

Бывший главный тренер "Терека" Руд Гуллит заявил, что столкновение с Марсело завело Лионеля Месси в матче 33-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" (2:3).

Напомним, что Месси оформил в игре дубль.

"Никогда-никогда не бейте локтем Месси и не злите его. Отличный момент для того, чтобы забить свой 500-й гол за "Барселону", – написал Гуллит в твиттере.
Теги: Месси Барселона Реал
Сегодня, 00:54
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