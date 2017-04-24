Луис Энрике: Месси - лучший игрок за всю историю футбола

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал победу над "Реалом" (3:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании.



"Этот матч показал, где мы находимся в этом сезоне. Нам нужно бороться. Сегодня мы победили в благодарность своим болельщикам, которые поддерживали нас после вылета из Лиги чемпионов.



Месси? Да, это лучший игрок за всю историю футбола. Он забил свой 500-й гол за клуб, и я рад, что он преодолел это препятствие", - цитирует Энрике AS.