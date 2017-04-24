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Игорь Лебедев: почему "Зенит" всегда комментирует Орлов и всегда в пользу питерцев?

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев согласился со словами члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который раскритиковал комментаторов, работавших на матче РФПЛ "Зенит" - "Урал".

"Полностью поддерживаю. Почему "Зенит" всегда комментирует Орлов и всегда однозначно в пользу питерцев?!" - написал Лебедев в твиттере.
Теги: Зенит Орлов Лебедев
Сегодня, 08:45
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16
(9)
№16 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 11:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Потому что остальные комментаторы откровенно за пищевик болеют,! smile

И не стесняются!!

В особенности в последнем матче Спартак - Зенит. После первого гола Спартака комментаторы молчали 5-10 секунд. Наверно от восторга. Никогда такого не видел. И все действия Спартака под лупой просматривали. А на хваталки Дзюбы смотреть забывали.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№15 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 11:06) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Да пусть комментит.

А матчи грандов с Уралом, Ростовом и пр. всё равно больше смотрит болел грандов, так что всё норм.

На матчи Спартака - Зенита, Спартака - ЦСКА, ЦСКА - Зенита можно ставить, например, Орлова и Шмурнова, Шмурнова и Генича (он же за Армейцев, да?), Генича и Орлова.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008
№14 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 10:55) #
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online

Потому что, если будет комментировать в другую сторону, в одночасье станет пенсионером!!
Регистрация: 17.03.2017
№13 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 10:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
откуда вообще это чучело геня взялось? его аж слушать противно. то вместо сборной у него зенит играет, даже игроков не знает по фамилиям акромя своей команды
Регистрация: 27.09.2008
№12 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 10:13) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: soloz
Потому что остальные комментаторы откровенно за пищевик болеют,! smile

И не стесняются!!

Комментаторы вообще ни за кого топить не должны. Если только в еврокубках и когда играет сборная, да и то без фанатизма. А то во время матча с румынами всю ж0пу Кокорину вылизали, а после гола и Оздоеву
Регистрация: 18.03.2017
№11 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 10:07) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Игорь Лебедев: почему "Зенит" всегда комментирует Орлов и всегда в пользу питерцев?

Почему только Орлов, дедушка старенький стал, ему уже замену подбирают, Погорелов во всю на выезде топит.
Скоро Зенит будут судить свои карманные питерские бригады арбитров, Одна все домашние матчи, а другая на выезде.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№10 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:05) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Потому что остальные комментаторы откровенно за пищевик болеют,! smile

И не стесняются!!
Регистрация: 14.12.2016
№9 Написал: garford (Сегодня, 09:52) #
  • +5
  •  (9)

Понятно, что вы своего старого пердуна защищаете, конечно, этот болтун аж на говно исходит ради своего зенита, давно уже идут разговоры про него, а тут уже и на депутатском уровне дело пошло, а что тут не так, ну ни у одного клуба России нет такого болтуна, который явно симпатизировал бы одной команде, конечно у комментаторов есть наверняка свой любимый клуб, но комментируя матч, они так явно не показывают свою привязанность к своей любимой команде, а у этого на языке только одна команда и найдёт тысячу причин, чтобы их выгородить. Вот вы, болелы зенита и то поняли, что творил этот "судья" на поле, а ему всё одно, главное чтоб выиграли, а как, ему по барабану, для него существует только одно и тоже, зенит и я не удивлюсь, если у него в квартире в комнате в углу, икона божьей матери в зенитовском обличии и он перед сном молится на неё.
Регистрация: 5.07.2016
№8 Написал: solig65 (Сегодня, 09:46) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот именно...ПОЧЕМУ? Пусть на местном тв коментирует,для Питера и области..А на федеральном канале коментатор должен быть непредвзятым!!
Регистрация: 21.07.2016
№7 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 09:44) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Бывает, что в Грозном президент комментирует... smirk Почему бы ГСО не комментировать Зенит?


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№6 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 09:42) #
  • -2
  •  (12)

Он даже не понимает насколько смешно выглядит с таким заявлением.
В стране пора делать прививки от антизенитизма.
Регистрация: 21.04.2009
№5 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 09:33) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
потому что остальные комментаторы откровенно за пищевик болеют, как меняются интонации, когда спортаг всирать начинает, последний матч с Ростовом это явно показал, Орлов хоть не плачет, как москали, надо слышать было загробный голос камента с Ростовом. когда мясо 2 гол пропустило, а потом и третий, попустил бы шашлык четвертый, умер бы, убился об стену комментатор мясной
Регистрация: 31.05.2016
№4 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 09:18) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
комментирует потому что лучший!
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: kirilloner (Сегодня, 09:17) #
  • -3
  •  (15)

Ага, давайте теперь на Орлова валить за поражение Урала )) Смешно да и только.
Регистрация: 28.10.2010
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 09:07) #
  • -10
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Потому что Лебедев в футболе не разбирается. Думаю не назовет игроков сборной России последнего матча.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 09:05) #
  • +4
  •  (16)
online

Потому что газмяс рулит.В наглую и безцеремонно.
Регистрация: 1.09.2016
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