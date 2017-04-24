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Роман Широков: для "Краснодара" непопадание в еврокубки будет трагедией

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков рассказал об ожиданиях на финише сезона премьер-лиги.

"Будет интересно посмотреть на развязку в борьбе за четвёртое место. Все три команды готовы к ней. Для "Краснодара" непопадание в еврокубки будет трагедией, ведь клуб привык там играть каждый год. Команда набирается опыта и каждый раз проходит всё дальше.

"Ростов" почувствовал вкус Лиги чемпионов, для них борьба за зону еврокубков не менее принципиальна, чем для "Краснодара". А вот "Локомотив" может попробовать пройти в Лигу Европы через победу в Кубке России. Но и "железнодорожники" будут стараться подняться как можно выше в таблице ради престижа клуба.

Поэтому нас ждёт интересная концовочка. Помимо этих трёх клубов борьбу за четвёртое место ещё может навязать "Амкар", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков
Сегодня, 09:22
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(0)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 10:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Четвертое место удержать бы , матчи почти все выездные..и главное подряд..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 10:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: victor671
От Краснодара до Ростова 5 очков. И он говорит о борьбе за 4 место. От Краснодара до Зенита тоже 5 и учитывая какую игру показывает Зенит почему то не говорят о борьбе за медали. Расписано уже что ли?

ну так, посмотри календарь у Ростова - он прогулочный, они вполне могут выиграть 6 матчей подряд
а у Краснодара из 6 матчей - 5 на выезде, один из которых Питер
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: victor671 Краснодар (Сегодня, 09:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Кубань»
От Краснодара до Ростова 5 очков. И он говорит о борьбе за 4 место. От Краснодара до Зенита тоже 5 и учитывая какую игру показывает Зенит почему то не говорят о борьбе за медали. Расписано уже что ли?
Регистрация: 7.08.2011
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