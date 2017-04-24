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Виталий Мутко: по драке ОМОНа с болельщиками у меня пока нет информации

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что у него пока нет информации по поводу избиения болельщиков "Спартака" со стороны сотрудников ОМОНа.

Ранее сообщалось, что перед началом встречи 24-го тура РФПЛ "Ростов" - "Спартак" (3:0) при входе на стадион "Олимп-2" ОМОН избивал болельщиков красно-белых.

"Пока по драке в Ростове между болельщиками и ОМОНом у меня пока нет информации. Ничего не сообщали, поэтому прокомментировать ничего не могу. Разберёмся в этой ситуации", — цитирует Мутко "Чемпионат".
Теги: Мутко Спартак
Сегодня, 09:58
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(0)
№3 Написал: naif Краснодарский край (Сегодня, 10:38) #
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  •  (4)

как то сидел в Шереметьево и ждал своего рейса,а фанаты Спартака собирались в этот день там же чтоб полететь в Краснодар на матч Краснодар - Спартак, так вот они все вели себя так, что хотелось их мордой в асфальт укатать,матерились при детях, все уже явно пьяные, разговаривали так будто им все должны, поэтому не удивлен произошедшему, надо быть человеком,чтоб с тобой по человечески обходились


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Я не болею ни за один клуб в РФПЛ
Регистрация: 28.01.2009
№2 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 10:09) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Работяга
То ,что у тебя нет информации не значит,что этого не было !В интернете есть ,а ты не знаешь!Работать ,однако, надо тщательнее !Так ОМОН и лишит нас ЧМ2018!Я понимаю,что Москвичей не особо где любят,но страну то свою любите.

Ну это же муДко-он никогда не в курсе, не причем и вообще ни за что не в ответе. Скользкий, двуличный, лживый и омерзительный, зато друг Самого
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
То ,что у тебя нет информации не значит,что этого не было !В интернете есть ,а ты не знаешь!Работать ,однако, надо тщательнее !Так ОМОН и лишит нас ЧМ2018!Я понимаю,что Москвичей не особо где любят,но страну то свою любите.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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