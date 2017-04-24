Экс-игрок сборной Чехии найден мертвым у себя дома

Бывший футболист сборной Чехии Франтишек Райторал найден мертвым у себя дома, сообщает BBC.31-летний Райторал, с 2016 года выступавший за турецкий "Газиантепспор", был найден повешенным в своем доме после того, как в клубе забили тревогу из-за его отсутствия на тренировке."К сожалению, я могу подтвердить, что известие о самоубийстве – правда, - заявил президент "Газиантепспора" Ибрагим Кызыл. – Не было похоже, что у него какие-либо проблемы. Я не знаю, почему он сделал это".