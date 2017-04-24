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Василий Уткин: я решил завести свою футбольную команду (видео)

Телекомментатор Василий Уткин заявил, что намерен создать футбольный клуб.

"Хочу вам сказать, что я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни.

Когда ты молод и юн, ты в футбол играешь, потом некоторым из нас, очень немногим, везёт, и ты его комментируешь. Дальше мы, взрослые мужчины, что делаем в таком возрасте? Люди вроде меня, Евгения Гинера, Леонида Федуна - мы заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось.

У меня нет лишних денег. Я думаю, что заработаю специально на эту команду. Я расскажу о том, как надо содержать футбольную команду на ваших глазах. И смогу показать, что каждый из вас, мобилизовав какой-то свой ресурс, может иметь футбольную команду", - сообщил Уткин.

Теги: Уткин
Сегодня, 10:39
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6
(0)
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Так а название для клуба уже выбрал? Предлагаю ФК Кря.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Смотришь на него - ну видно же успешный футбольный менеджер! Именно таких как он любит российский футбол! Меньше профессионалов, больше болтунов - поддержим политику Мутко! Наши команды должны делать мало, чтобы осваивать много!

А если серьезно - куда мы катимся господа???
Регистрация: 23.03.2016
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В кресло еле влез.

"Сидит кабан в телевизоре, рожа, что жопа, ещё меня учит, как жить, гад!" (с)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: урсукляк (Сегодня, 10:41) #
  • +4
  •  (6)
online

Значит, Вася завёл мандавошек, но избавляться не будет - будет тренировать))))))))))))))))))
)))))))
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Вызывайте незамедлительно неотложку! Вася совсем поехал с ярмарки!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:40) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фифа 17 что ли купил?А ты своими сосисками по геймпаду то попадешь?


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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