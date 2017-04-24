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Александр Мейтин: не могу отвечать за ОМОН, обязательно изучим этот инцидент

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал информацию об избиении болельщиков "Спартака" со стороны сотрудников ОМОНа, а также давку на входе на стадион в Ростове-на-Дону.

"Давка на входе получилась из-за болельщиков, которые купили себе билеты на другой сектор, а пошли на сектор, где сидят москвичи. Они стали переходить, но их билеты не принимал турникет, ведь там всё по штрих-коду. Пришлось отключать систему и переходить на ручной контроль.

Не могу отвечать за ОМОН, который действовал за территорией стадиона. Нужно задать им вопрос, были ли их действия оправданны. В РФПЛ обязательно пристально изучим этот инцидент, как все другие матчи 24-го тура", - цитирует Мейтина "Чемпионат".
Теги: Мейтин Спартак
Сегодня, 10:42
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