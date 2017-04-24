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Артур Григорьянц: КДК не может рассматривать стычку Дзюбы с Емельяновым

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не может рассмотреть эпизод со стычкой форварда "Зенита" Артема Дзюбы и игрока "Урала" Романа Емельянова в матче премьер-лиги, заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

"КДК может рассмотреть какой-то эпизод, если он произошел на поле, а судьи не видели его. Тогда по материалам СМИ или по заявлению одной из команд мы можем рассмотреть данный эпизод.

Но здесь судья видел момент и оценил его, вынеся предупреждение и Дзюбе, и Емельянову. При таких обстоятельствах мы не можем рассматривать данный эпизод на заседании КДК", - передает слова Григорьянца "Р-Спорт".
Теги: Григорьянц
Сегодня, 10:45
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7
(1)
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ахахах,что и требовалось доказать.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Боятся, что с Дзюбой придет цыганский табор. Потом ищи куда кошельки подевались.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 11:18) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тоесть , по Дзюбе принимать решения не будут, т.к. судья решение принял, а по Глушакову будут, т.к. судья решение принял, но не слишком суровое, всего лишь удаление..... Дебилы бл#ть.....
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:12) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем КДК какие-то, абсолютно лишние, видеозаписи? Разбирай, решения принимай. А платить то кто будет?
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 11:12) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
СУДЬЯ НЕ ВИДЕЛ, ЧТО ДЗЮБА УДАРИЛ ЕМЕЛЬЯНОВА РУКОЙ!!! А ЭТО ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА!!! НО, НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ДЗЮБУ !!! ЗАТО,ВОТ УВИДИТЕ, ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ ГЛУШАКОВА!!! КЛОУНЫ!!!
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:08) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
клоуны бл... ш***а сзади ударил уральца


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 10:55) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
КДК - фейки из бара


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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