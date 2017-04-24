Федор Смолов - о Лионеле Месси: у кого-то еще остались сомнения, кто лучший?

Нападающий "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры форварда "Барселоны" Лионеля Месси.



Напомним, вчера в матче чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) Месси сделал дубль и принес каталонской команде победу.



"У кого-то ещё остались сомнения, кто лучший футболист современности?!" - написал Смолов в твиттере.