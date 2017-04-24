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Федор Смолов - о Лионеле Месси: у кого-то еще остались сомнения, кто лучший?

Нападающий "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, вчера в матче чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) Месси сделал дубль и принес каталонской команде победу.

"У кого-то ещё остались сомнения, кто лучший футболист современности?!" - написал Смолов в твиттере.
Теги: Смолов Месси
Сегодня, 11:59
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12
(6)
№12 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 14:31) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Red_Dragon
Только вот Роналду и в МЮ и в сборной все доказал. А что выиграл Месси за пределами Барселоны?

Ну не знаю серебро на мундиале против золота на евро.
Эт примерно как выйграть чемпионат Венгрии но твой заклятый соперник всего лишь второй в Германии или Англии. Но тем не менее согласен, что на один титут мирового уровня у Роналду больше.
Месси никак кубок Америки не возьмет. Мундиаль в России последний шанс для Лео вписать себя во все возможные учебники истории.

Победа на чемпионате Европы и мира практически равноценны, так что тут Роналду впереди. Серебро чемпионата мира-это не трофей и не победа
Регистрация: 18.03.2017
№11 Написал: garford (Сегодня, 14:12) #
  • 0
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Правильно Федя, Лео неповторимый и непревзойдённый игрок всех времён и народов, эта Хриштиана Руналда блёклая тень на его фоне, так, где-то рядом, километров за сто от него. Есть на свете Лео Месси и другие игроки, есть на свете Барселона и другие команды.
Регистрация: 5.07.2016
№10 Написал: урсукляк (Сегодня, 13:09) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Imp
Почему бы не поставить Марадонну во главе команды или еще каких то никчёмных тренеров

Ставить надо Слюняева с Полтавченко - они постановят, что мы мы выиграли чемп
Ещё до начала чемпа
Регистрация: 23.04.2017
№9 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 13:06) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Кокорин лучший
Регистрация: 23.01.2015
№8 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon
Только вот Роналду и в МЮ и в сборной все доказал. А что выиграл Месси за пределами Барселоны?

Олимпиада и 3 финала международных соревнований
С таким подходом как у федерации футбола Аргентины к сборной, это неплохо
Почему бы не поставить Марадонну во главе команды или еще каких то никчёмных тренеров


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:25) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
и в сборной все доказал

что он доказал в ней? в отличии от месси, он не тащит сборную, португалия взяла своё за счёт оборонительной тактики, и не хилому везению, когда во многих эпизодах их просто проносило, взять даже финальный матч с французами, где роналдо не играл, я уж молчу, как они вышли из группы. такое бывает, везет тому кто везёт, но роналду не был безусловным лидером в той сборной, запомнился, как руководил командой вместо тренера, только))
месси же дотаскивал команду до двух финалов.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:25) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Только вот Роналду и в МЮ и в сборной все доказал. А что выиграл Месси за пределами Барселоны?

Ну не знаю серебро на мундиале против золота на евро.
Эт примерно как выйграть чемпионат Венгрии но твой заклятый соперник всего лишь второй в Германии или Англии. Но тем не менее согласен, что на один титут мирового уровня у Роналду больше.
Месси никак кубок Америки не возьмет. Мундиаль в России последний шанс для Лео вписать себя во все возможные учебники истории.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:24) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Роналду старше, думаю, что Месси через годика 2 будет также играть, как сейчас КРиРо. А так оба крутые.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 23.04.2017
№3 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 12:16) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Только вот Роналду и в МЮ и в сборной все доказал. А что выиграл Месси за пределами Барселоны?
Регистрация: 18.03.2017
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
У меня и не было сомнений))))
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
решил поджечь от нечего делать


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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