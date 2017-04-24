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Кейлор Навас: горжусь тем, как мы сражались с "Барселоной"
Вратарь "Реала" Кейлор Навас прокомментировал поражение от "Барселоны" (2:3) в рамках встречи 33-го тура чемпионата Испании.
"Обидно проигрывать, но нам не нужно падать духом. Горжусь тем, как мы сражались. Вперед, Мадрид!" - написал Навас в твиттере.
"Обидно проигрывать, но нам не нужно падать духом. Горжусь тем, как мы сражались. Вперед, Мадрид!" - написал Навас в твиттере.
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