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Кейлор Навас: горжусь тем, как мы сражались с "Барселоной"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас прокомментировал поражение от "Барселоны" (2:3) в рамках встречи 33-го тура чемпионата Испании.

"Обидно проигрывать, но нам не нужно падать духом. Горжусь тем, как мы сражались. Вперед, Мадрид!" - написал Навас в твиттере.
Теги: Реал
Сегодня, 12:20
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