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Луис Энрике: 500-й гол Месси станет прекрасной вехой в истории "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике дал оценку победе над мадридским "Реалом" (3:2) на "Сантьяго Бернабеу".
"Никто не сомневается в силе "Реала", который в последние годы продолжает завоевывать трофеи. Но теперь, после вылета из Лиги чемпионов, когда наши болельщики были позади нас, мы воздали им должное, предоставив им победу. Мы никогда не забудем те овации, которые услышали от наших фанатов на 85-й минуте. Нам нужно попытаться выиграть чемпионат, сражаясь до конца.
Класико – противостояние, требующее физической и моральной подготовки. Наша победа со счетом 3:2, добытая на 92-й минуте встречи придает сильный подъем духа. Обе команды играли на победу, но "Барселона" создала и реализовала больше шансов.
Наше лидерство? У мадридцев еще игра в запасе, борьба в чемпионате будет идти до самого конца. Месси забил свой 500-й гол именно здесь и на 92-й минуте. То, что его гол принес победу команде станет прекрасной вехой в истории "Барселоны". Это был класико столь же выдающимся, как и команды, вышедшие на поле", - заявил Энрике.
"Никто не сомневается в силе "Реала", который в последние годы продолжает завоевывать трофеи. Но теперь, после вылета из Лиги чемпионов, когда наши болельщики были позади нас, мы воздали им должное, предоставив им победу. Мы никогда не забудем те овации, которые услышали от наших фанатов на 85-й минуте. Нам нужно попытаться выиграть чемпионат, сражаясь до конца.
Класико – противостояние, требующее физической и моральной подготовки. Наша победа со счетом 3:2, добытая на 92-й минуте встречи придает сильный подъем духа. Обе команды играли на победу, но "Барселона" создала и реализовала больше шансов.
Наше лидерство? У мадридцев еще игра в запасе, борьба в чемпионате будет идти до самого конца. Месси забил свой 500-й гол именно здесь и на 92-й минуте. То, что его гол принес победу команде станет прекрасной вехой в истории "Барселоны". Это был класико столь же выдающимся, как и команды, вышедшие на поле", - заявил Энрике.
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