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МВД: сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка

В МВД России по Ростовской области прокомментировали инцидент в преддверии матча 24-го тура премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" (3:0).

"Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка на футбольном матче "Ростов" - "Спартак". Несколько человек были привлечены к ответственности за нарушение административного законодательства. Никаких особенных случаев не произошло", - приводит слова сотрудника пресс-службы "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что перед игрой при входе на стадион "Олимп-2" ОМОН избивал болельщиков "Спартака".
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 12:57
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9
(1)
№9 Написал: nuruder NN (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: Кепончег УЕФА
идео не доказательство))
там просто ждущих прохода людей начали месить дубинками, псы.

Согласен. Неизвестно, что эти люди, ждущие прохода, делали до этого.

какая разница, что они до этого делали? Это так не работает.
Регистрация: 6.03.2013
№8 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 14:37) #
  • -1
  •  (1)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 23.04.2017
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (1)
online

Епте, ты еще скажи, что кого нашли крайним - так он задним числом сам с восторгом уволился!

Цитата: Кепончег УЕФА
там просто ждущих прохода людей начали месить дубинками, псы.


Вот именно. Прикол в том - что опять никто подавать не будет. "Вы кто? Ах били? Побои зафиксированы?"


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: garford (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (0)

Мусора следили за порядком, так, херня, между делом, чтобы не застояться, потренировались на людях по применению дубинок и на душе легче.
Регистрация: 5.07.2016
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:10) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Кепончег УЕФА
идео не доказательство))
там просто ждущих прохода людей начали месить дубинками, псы.

Согласен. Неизвестно, что эти люди, ждущие прохода, делали до этого.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 13:06) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Несколько человек были привлечены к ответственности за нарушение административного законодательства. Никаких особенных случаев не произошло


Ответственность по ходу физическая blush

"Никаких особенных случаев не произошло, мы каждый день кого-нибудь лупим дубинками"...
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:02) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
видео не доказательство))
там просто ждущих прохода людей начали месить дубинками, псы.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 13:02) #
  • -7
  •  (7)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.c o m
Регистрация: 23.04.2017
№1 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 13:00) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
наглые, лживые пидaрасы, знающие о своей безнаказанности


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
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