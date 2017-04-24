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Невеста Криштиану Роналду готовилась устроить празднование победы "Реала"

Хеорхина Родригес, невеста нападающего "Реала" Криштиану Роналду, подготовила праздник для возлюбленного, так как была уверена, что мадридцы победят "Барселону" в домашнем матче первенства Испании.

Хеорхина приготовила все для того, чтобы отпраздновать успех команды Роналду после того, как он вернется домой, передает Flasch Nacional.

Напомним, "Реал" уступил "Барсе" со счетом 2:3, сам португалец результативными действиями не отметился.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 13:10
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(2)
№6 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 14:37) #
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Регистрация: 23.04.2017
№5 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 14:10) #
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Она же "сидит")))
Регистрация: 19.10.2011
№4 Написал: garford (Сегодня, 14:06) #
  • +2
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Новый невест Хеорхин Родригес приготовился встречать жениха Хриштиан Рональдика, одел голубые кружевные стринги, поправил пирсинг на пупке, короче приготовил всё необходимое для встречи любимого.
Регистрация: 5.07.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и молодец, что тут такого?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:22) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Потрясающе...Самая важная новость дня. Но , Вы уж там держитесь, Хеорхина! Будет еще и у Вас праздник!
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 13:22) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Журналисты такие журналюги joy наверно в окна заглядывали и записывали: "Ага, в доме прибралась, борща наготовила, белье кружевное надела... как никак к победе готовится..."
Регистрация: 16.09.2010
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