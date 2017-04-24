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Невеста Криштиану Роналду готовилась устроить празднование победы "Реала"
Хеорхина Родригес, невеста нападающего "Реала" Криштиану Роналду, подготовила праздник для возлюбленного, так как была уверена, что мадридцы победят "Барселону" в домашнем матче первенства Испании.
Хеорхина приготовила все для того, чтобы отпраздновать успех команды Роналду после того, как он вернется домой, передает Flasch Nacional.
Напомним, "Реал" уступил "Барсе" со счетом 2:3, сам португалец результативными действиями не отметился.
Хеорхина приготовила все для того, чтобы отпраздновать успех команды Роналду после того, как он вернется домой, передает Flasch Nacional.
Напомним, "Реал" уступил "Барсе" со счетом 2:3, сам португалец результативными действиями не отметился.
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