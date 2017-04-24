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Валерий Карпин: в чемпионате Англии тактика появилась только в этом году

Эксперт "Матч ТВ", ведущий аналитической программы "Тотальный разбор" Валерий Карпин прокомментировал реплику из соцсетей "что можно разбирать в российском футболе?".

"Тактика есть, ее не меньше, чем в любом чемпионате. Возможно, единственный чемпионат, где больше тактики – в Италии. Там матч – это борьба двух тренеров.

Россия не уступает ни Испании, ни Англии, где тактика появилась в этом году, благодаря Клоппу, Моуринью, Гвардиоле и Конте. До этого они играли в футбол без тактики. Зато футбол зрелищный. Зрителю это интересно, а с точки зрения тренера – смотреть особо нечего.

Кто-то думает иначе, я свое мнение на навязываю. Просто считаю, что тактики там не было, но это не значит, что это не зрелищно. Это как два боксера, которые начинают друг друга лупить и всем нравится. Или как боксеры, которые ведут интеллектуальную борьбу – уклоняются", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин
Сегодня, 13:52
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:53) #
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online

Господин Карпин вообще в своём уме, в Английской Лиге НЕТ ТАКТИКИ...по этому ты на МАТЧ ТВ диаграммы рисуешь ,а кто то тренирует ТОП КЛУБЫ, и выигрывают различные Евро Кубки, а все уже поняли что его удел -Армавир.... и так далее.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 14:33) #
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Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 23.04.2017
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