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Валерий Карпин: в чемпионате Англии тактика появилась только в этом году
Эксперт "Матч ТВ", ведущий аналитической программы "Тотальный разбор" Валерий Карпин прокомментировал реплику из соцсетей "что можно разбирать в российском футболе?".
"Тактика есть, ее не меньше, чем в любом чемпионате. Возможно, единственный чемпионат, где больше тактики – в Италии. Там матч – это борьба двух тренеров.
Россия не уступает ни Испании, ни Англии, где тактика появилась в этом году, благодаря Клоппу, Моуринью, Гвардиоле и Конте. До этого они играли в футбол без тактики. Зато футбол зрелищный. Зрителю это интересно, а с точки зрения тренера – смотреть особо нечего.
Кто-то думает иначе, я свое мнение на навязываю. Просто считаю, что тактики там не было, но это не значит, что это не зрелищно. Это как два боксера, которые начинают друг друга лупить и всем нравится. Или как боксеры, которые ведут интеллектуальную борьбу – уклоняются", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
"Тактика есть, ее не меньше, чем в любом чемпионате. Возможно, единственный чемпионат, где больше тактики – в Италии. Там матч – это борьба двух тренеров.
Россия не уступает ни Испании, ни Англии, где тактика появилась в этом году, благодаря Клоппу, Моуринью, Гвардиоле и Конте. До этого они играли в футбол без тактики. Зато футбол зрелищный. Зрителю это интересно, а с точки зрения тренера – смотреть особо нечего.
Кто-то думает иначе, я свое мнение на навязываю. Просто считаю, что тактики там не было, но это не значит, что это не зрелищно. Это как два боксера, которые начинают друг друга лупить и всем нравится. Или как боксеры, которые ведут интеллектуальную борьбу – уклоняются", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
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