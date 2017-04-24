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Майкон: уверен, что Ари забьет в ворота ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Майкон высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 25-го тура премьер-лиги.

– Ваш гол принес «Локомотиву» победу в прошлом матче с ЦСКА. Помните, как это было?

– Я вышел на замену и через полминуты забил. Тот гол был очень важен для меня. До этого я мало играл и практически не забивал. Если меня выпустят на поле, сделаю все для победы и в предстоящем матче.

– Чья мотивация в дерби будет выше?

– Думаю, одинаковая у обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка.

– Кто самый опасный в ЦСКА?

– Я бы выделил Дзагоева. ЦСКА – вообще хорошая команда. Армейцы идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьет Ари. Он набрал великолепную форму.

– Тренировки как-то изменись из-за плотного графика?

– Кардинальных изменений нет. Мы в хорошей форме и готовы выкладываться на сто процентов в каждом матче.

ФК "Локомотив"
Теги: Майкон Локомотив
Сегодня, 13:54
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№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да ничья никого не устроит , а вот Свинушки с бомжиками будут скорее всего болеть за Локо и тем и другим выгодно поражения Конявых......
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 14:33) #
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Регистрация: 23.04.2017
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