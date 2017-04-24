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Давид Алаба получил травму в матче с "Майнцем"
Майкон: уверен, что Ари забьет в ворота ЦСКА
Нападающий «Локомотива» Майкон высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 25-го тура премьер-лиги.
– Ваш гол принес «Локомотиву» победу в прошлом матче с ЦСКА. Помните, как это было?
– Я вышел на замену и через полминуты забил. Тот гол был очень важен для меня. До этого я мало играл и практически не забивал. Если меня выпустят на поле, сделаю все для победы и в предстоящем матче.
– Чья мотивация в дерби будет выше?
– Думаю, одинаковая у обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка.
– Кто самый опасный в ЦСКА?
– Я бы выделил Дзагоева. ЦСКА – вообще хорошая команда. Армейцы идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьет Ари. Он набрал великолепную форму.
– Тренировки как-то изменись из-за плотного графика?
– Кардинальных изменений нет. Мы в хорошей форме и готовы выкладываться на сто процентов в каждом матче.
ФК "Локомотив"
– Ваш гол принес «Локомотиву» победу в прошлом матче с ЦСКА. Помните, как это было?
– Я вышел на замену и через полминуты забил. Тот гол был очень важен для меня. До этого я мало играл и практически не забивал. Если меня выпустят на поле, сделаю все для победы и в предстоящем матче.
– Чья мотивация в дерби будет выше?
– Думаю, одинаковая у обеих команд. И «Локомотив», и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка.
– Кто самый опасный в ЦСКА?
– Я бы выделил Дзагоева. ЦСКА – вообще хорошая команда. Армейцы идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьет Ари. Он набрал великолепную форму.
– Тренировки как-то изменись из-за плотного графика?
– Кардинальных изменений нет. Мы в хорошей форме и готовы выкладываться на сто процентов в каждом матче.
ФК "Локомотив"
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