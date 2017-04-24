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Российские юноши разгромили сборную Турции на международном турнире

Футболисты юниорской сборной России (возраст игроков до 18 лет) разгромили команду Турции на международном турнире Slovakia Cup, передает "Р-Спорт".

Встреча в понедельник завершилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной. Во вторник россияне в рамках турнира сыграют с ирландцами.
Сегодня, 14:18
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№1 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 14:32) #
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Регистрация: 23.04.2017
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