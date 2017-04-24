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"Спартак" разгромил "Урал" в молодежном чемпионате

В матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд "Спартак" добился победы над "Уралом".

Молодежное первенство. 25-й тур

"Спартак" - "Урал" – 4:1

Голы: Ломовицкий, 16, 27. Сакала, 18. Бакаев, 66 – Бугуи, 74.
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 15:54
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(2)
№4 Написал: safonas (Сегодня, 17:03) #
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опять Сакала забил, интересно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:01) #
  • 0
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online

У СПАРТАКА, школа отлично работает, только не понятно почему воспитанники не раскрываются в основе. Ребята играющие ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: SP-M (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: ФКСМ_1922
Завтра повторим!


все надеемся. просто победить достаточно
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра повторим!


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
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