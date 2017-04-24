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17:44
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
15:25
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
"Спартак" разгромил "Урал" в молодежном чемпионате
В матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд "Спартак" добился победы над "Уралом".
Молодежное первенство. 25-й тур
"Спартак" - "Урал" – 4:1
Голы: Ломовицкий, 16, 27. Сакала, 18. Бакаев, 66 – Бугуи, 74.
Молодежное первенство. 25-й тур
"Спартак" - "Урал" – 4:1
Голы: Ломовицкий, 16, 27. Сакала, 18. Бакаев, 66 – Бугуи, 74.
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