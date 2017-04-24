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Василий Березуцкий: Геннадий Орлов превзошел сам себя, просто отвратительно

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказался после репортажа с матча 24-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Урал" (2:0).

– Работа Еськова на игре "Зенит" – "Урал" лично вас шокировала?

– Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.

– А чем же?

– Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…

СЭ
Теги: Березуцкий В. Орлов Зенит
Сегодня, 15:59
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62
(26)
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№62 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
т.е. "Васи" великие мастера, только их комментируют не правильно)))) Думаю, спроси Васю про правила, он не сдаст судейский норматив. Причем Орлов думаю разбирается в футболе лучше, чем Вася в виски.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№61 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 17:46) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что же Вася не возмущался в 2006 году когда ЦСКА при помощи ныне покойного Спится отобрал золото у Зенита?


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№60 Написал: olegan кениг (Сегодня, 17:42) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vincent
Орлов, конечно, не подарок. Но и другие не лучше. Почти все за Спартак.

Вот не надо ля-ля,так явно поддерживать команду не может ни один комментатор,это может только Генадий,причем одни и те же нарушения трактует по разному(если они не в пользу зенита).Некоторые персонажи здесь на ветке пишут,что мол смотрите футбол без звука,смотреть футбол без звука равносильно стадиону без зрителей,нужна атмосфера,когда трибуны поют и ревут,гонят свою команду вперед,вот за что мы любим футбол,за эмоции,за адреналин,а вот Орлова слушать не могу,уши режет его маразм и дибилизм!
Регистрация: 19.03.2011
№59 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:40) #
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"Патриарху" отечественного комментаторства пора на отдых! Глазами стал слаб пенсионер и совесть куда то делась!? rage
Регистрация: 11.04.2016
№58 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:39) #
  • 0
  •  (2)
online

А что нового сказал брат Вася , что всё покупается и всё продаётся...а матч УРАЛ-ЦСКА почему то Он не вспомнил.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№57 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наверное Вася ты Гену первый раз слушал.
Регистрация: 30.07.2014
№56 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 17:29) #
  • +2
  •  (4)

Вася, конечно, прав! И правы болельщики ЦСКА, Спартака и всех других команд. Осталось только дождаться, что так же смело и бескомпромиссно Вася (вместе с остальными критиками) будет комментировать судейские ошибки в пользу своей команды. Не забывая при этом эпитеты "отвратительно", "возмутительно" и "шокирован".
Начать можно прямо с последней игры против Уфы.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№55 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:21) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bang-bang
– Еськов, вроде бы, судил в этом туре другой матч. Поэтому нарушение Игоря не тянуло на красную.

"грамотно" перевел стрелки


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№54 Написал: vlees..... (Сегодня, 17:21) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
зениту наверно уже можно официально давать звание самого мерзкого клуба рфпл .Мерзкое руководство в лице Миллера,мерзкие игроки вроде Дзюбы,Кокорина,мерзкие ручные комментаторы Погорелов и Орлов,одно светлое пятно в команде Дани,когда он уйдет там вообще нечего нормального не останется.
Регистрация: 23.04.2017
№53 Написал: урсукляк (Сегодня, 17:21) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: sssh53
стоит ли обращать внимание на слова человека способного на такое: "ЦСКА даже не успел броситься отыграться, как получил вторую пробоину. Василий Березуцкий в следующем эпизоде свалил на землю автора гола и ударил ему по голове ногой. За что тут же получил красную карточку".

В том и дело - Вася потерял последнюю извилину -
Лично мне - печально

Цитата: Сибирячок
всё питерское отвратительно. Всё, абсолютно от мифических поребриков

Забыл Исаакиевуский Собор, который люди не отдают попам-ворам
Регистрация: 23.04.2017
№52 Написал: nicolka Москва (Сегодня, 17:18) #
  • +2
  •  (4)

Орлов не комментатор он артист оригинального жанра!


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ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ!
Регистрация: 4.03.2017
№51 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Да, большинство болельщиков у нас в России, просто очумели от пидерского произвола . Футбол, превратили - в посмешище. Вот построили стадионы, люди платят деньги за просмотр игр... и ничего не видят, да и ещё, и не слышат. На стадионах, работают { до 12 камер } , а людям как не показывали спорные моменты с разных точек, так и не показывают. Всё по - прежнему шифруют и прячут . Все спорные моменты , трактуют в интересах болотного клуба. Покажите болельщикам падение Дзюбы с Арсеналом, а то пенальти - ставите и рассказываете про того суслика..".Ты суслика видел , нет? И я нет . Но он должен быть". А ... не показываете, значит его и не было, того левого пенальти провокатора Дзю. Уфа - Спартак ... захотели, разобрали, показали... касание Кутепова, вроде и было, но спасибо, что когда вам надо ... вы можете. Играет Ростов - Спартак, Бухаров - забивает гол, до этого упал игрок Спартака, все молчат - гол. И опять кто - то не показывает { Матч ТВ ] , где камера с другого ракурса , чётко зафиксировала захват плеча Таски, рукой игрока Бухарова. где всё отчётливо видно и он в результате заваливает спартаковца и никто не видит и не обращает внимания, а нам болельщикам не обязательно показать?... Забили же Спартаку, а значит ...это для кого - то хорошо? Покажите, всем болельщикам 3 гол Ростова из вне игры, с другого ракурса, чтобы болельщики видели, почему в матче Франция - Испания. точно такое же положение и гол - отменили, а у нас это - засчитывают? Почему Бухаров, отбивает мяч, выбрасывая руку в штрафной и это не пенальти, ведь мяч летел в ворота? Нарушение в штрафной площади....Спартак играл - плохо , но разве не судья повлиял на результат матча, когда 2 гола Спартаку забили с нарушением правил и где пенальти в ворота Ростова? За игру рукой ... И это у нас так - показывают , переворачивая весь футбол с ног на голову... себе в угоду? Про Гену ... ничего, его просто - жалко...
Регистрация: 10.01.2014
№50 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:16) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Особенно отвратительны болельщики синита, коих повылазило с 2007 года с маленькую,но вонючую горку.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№49 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
bowtie
Вася красава!!!!!!!!!!


--------------------
Будущее за ЦСКА!!!
Регистрация: 27.03.2011
№48 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:14) #
  • -2
  •  (4)

А стоит ли обращать внимание на слова человека способного на такое: "ЦСКА даже не успел броситься отыграться, как получил вторую пробоину. Василий Березуцкий в следующем эпизоде свалил на землю автора гола и ударил ему по голове ногой. За что тут же получил красную карточку".
Регистрация: 23.09.2008
№47 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вася как серпом по яйкам!! руби и дальше правду матку! smirk


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№46 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 17:11) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: ctdthysqjktym
Молодец, Василий! А Гандония Сергеевича надо отстранить от эфира по-жизненно!

А кто ж его отстранит, он же памятник!!
Регистрация: 17.12.2015
№45 Написал: casabl (Сегодня, 17:11) #
  • -4
  •  (8)

Вася, ты не по адресу. Ты следующий пост засандаль мюллеру прям в личку. А то он сидел в ложе и хохотал над вами - я сам видел. А что судья? В тапёра не стрелять, он играет, как умеет. Фсё. Иди, тренируйся.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№44 Написал: Эдуард Анисимов Питер (Сегодня, 17:09) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
С БАРАНАМИ ТРУДНО ОБЩАТЬСЯ !!! ИДИ В ЗАГОН
Регистрация: 3.04.2017
№43 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 17:08) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А почему только Вася и только сейчас об этом сказал?
Такое уже не первый год....
Регистрация: 13.03.2012
№42 Написал: vincent (Сегодня, 17:07) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отвратительно - выключи звук. я так и делаю. в тишине лучше смотреть.
Орлов, конечно, не подарок. Но и другие не лучше. Почти все за Спартак.
По судейству Березуцкий лучше бы промолчал. Можно подумать матчи ЦСКА всегда судили без ошибок(не говорю-честно).
Регистрация: 29.10.2016
№41 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:06) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: anatolik189
Или ты хочешь до ста лет комментировать Зенит?

Думаешь, зенит доживёт до столетия Орлова?


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№40 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Да Вася ты прав.А комент по Конифею можно в Уфе услышать?А еще лучше о Цска-Зенит 2006 с бенефисом Петтая,гореть ему в аду до скончания времен,Вася там играл.Не хочет комент оставить того матча?С двумя чистыми отмененными голами,игрой в волейбол Рахимича и пенальти за столкновение спинами в воздухе?С Памятью наверное плохо сколько липовых пендалей и голов с вне игры Цска за последние годы поставили?)Я уже молчу про то,что шведа каждый матч за его десять прыжков в ноги удалять нужно,но арбитры не видят)
Регистрация: 20.07.2009
№39 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:04) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А с Геши Орлова уже нечего брать!Старческий маразм и это не лечится.Надо на покой Геша,на печку к баушке.Или ты хочешь до ста лет комментировать Зенит?
Регистрация: 2.04.2012
№38 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:03) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Да всё питерское отвратительно. Всё, абсолютно от мифических поребриков до Скайлайна, включая любимую их шаверму и стерильную Фонтанку, в которой шаверму макают. Или моют, куй их знает этих бомжей....


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№37 Написал: safonas (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (8)

а какой Гена счастливый был после матча, сиял прямо весь от радости, Зенит же победил!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№36 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Вообще-то Вася не про Еськова говорил, а про Гену

А почему он говорил про гену?
Потому что он называл белое черным, так?
Что он под этим имел ввиду?
То, что Гена гнусно оправдывал блятское судилище.
Так понятно или еще подробней разжевать?


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№35 Написал: урсукляк (Сегодня, 16:53) #
  • -10
  •  (16)

Странно, Вася походил на человека с мозгом - оказалось - мозг отсутствует
Печально
Регистрация: 23.04.2017
№34 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:45) #
  • -17
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
ты свою игру то со стороны видел,особенно в сборной,кривоногая деревяшка...вот это вот отвратительно,даже больше скажу,омерзительно...
Регистрация: 9.01.2015
№33 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Вообще-то Вася не про Еськова говорил, а про Гену


Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
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