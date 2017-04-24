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Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Василий Березуцкий: Геннадий Орлов превзошел сам себя, просто отвратительно
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказался после репортажа с матча 24-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Урал" (2:0).
– Работа Еськова на игре "Зенит" – "Урал" лично вас шокировала?
– Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.
– А чем же?
– Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…
СЭ
– Работа Еськова на игре "Зенит" – "Урал" лично вас шокировала?
– Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.
– А чем же?
– Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно…
СЭ
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