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Херард Пике: в Мадриде привыкли к другому судейству
Защитник "Барселоны" Херард Пике прокомментироал победу над мадридским "Реалом" (3:2).
"Барселона" сделала шаг вперед в борьбе за победу в чемпионате. Считаю, результат справедливый, мы превзошли "Реал" в этой встрече. Рамос? Это чистая красная карточка - Рамос прыгал вперед двумя ногами. Просто в Мадриде привыкли к другому судейству, когда игрокам "Реала" дозволено все", - цитирует Пике El Mundo Deportivo.
"Барселона" сделала шаг вперед в борьбе за победу в чемпионате. Считаю, результат справедливый, мы превзошли "Реал" в этой встрече. Рамос? Это чистая красная карточка - Рамос прыгал вперед двумя ногами. Просто в Мадриде привыкли к другому судейству, когда игрокам "Реала" дозволено все", - цитирует Пике El Mundo Deportivo.
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