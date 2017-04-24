Херард Пике: в Мадриде привыкли к другому судейству

Защитник "Барселоны" Херард Пике прокомментироал победу над мадридским "Реалом" (3:2).



"Барселона" сделала шаг вперед в борьбе за победу в чемпионате. Считаю, результат справедливый, мы превзошли "Реал" в этой встрече. Рамос? Это чистая красная карточка - Рамос прыгал вперед двумя ногами. Просто в Мадриде привыкли к другому судейству, когда игрокам "Реала" дозволено все", - цитирует Пике El Mundo Deportivo.