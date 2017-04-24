Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Херард Пике: в Мадриде привыкли к другому судейству

Защитник "Барселоны" Херард Пике прокомментироал победу над мадридским "Реалом" (3:2).

"Барселона" сделала шаг вперед в борьбе за победу в чемпионате. Считаю, результат справедливый, мы превзошли "Реал" в этой встрече. Рамос? Это чистая красная карточка - Рамос прыгал вперед двумя ногами. Просто в Мадриде привыкли к другому судейству, когда игрокам "Реала" дозволено все", - цитирует Пике El Mundo Deportivo.
Теги: Пике Барселона Реал
Сегодня, 16:09
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Красавец Пике.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:41) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
в Мадриде,Москве...но москвадоны ещё придумывают про ростовский омон,который их якобы избил...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:35) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
И не только в Мадриде...Еськовых много


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И эти про судейство.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:19) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Снова вонь от Пике пошла. Кто б сомневался...
Регистрация: 23.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.