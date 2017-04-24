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17:44
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре
15:25
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (14)
Жером Боатенг и Хави Мартинес готовы сыграть с "Боруссией"
Два футболиста "Баварии" Жером Боатенг и Хави Мартинес тренировались в общей группе за три дня до полуфинала Кубка Германии против дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба клуба.
В понедельник дуэт снова будет работать в общей группе и, по всей видимости, сможет сыграть в среду вечером на "Альянц Арене". В "Баварии" улучшилась кадровая ситуация. В воскресенье до недавнего времени травмированные
В понедельник дуэт снова будет работать в общей группе и, по всей видимости, сможет сыграть в среду вечером на "Альянц Арене". В "Баварии" улучшилась кадровая ситуация. В воскресенье до недавнего времени травмированные
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