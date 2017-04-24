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Жером Боатенг и Хави Мартинес готовы сыграть с "Боруссией"

Два футболиста "Баварии" Жером Боатенг и Хави Мартинес тренировались в общей группе за три дня до полуфинала Кубка Германии против дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник дуэт снова будет работать в общей группе и, по всей видимости, сможет сыграть в среду вечером на "Альянц Арене". В "Баварии" улучшилась кадровая ситуация. В воскресенье до недавнего времени травмированные
Теги: Боатенг Мартинес Бавария Боруссия Д
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