Жером Боатенг и Хави Мартинес готовы сыграть с "Боруссией"

Два футболиста "Баварии" Жером Боатенг и Хави Мартинес тренировались в общей группе за три дня до полуфинала Кубка Германии против дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба клуба.



В понедельник дуэт снова будет работать в общей группе и, по всей видимости, сможет сыграть в среду вечером на "Альянц Арене". В "Баварии" улучшилась кадровая ситуация. В воскресенье до недавнего времени травмированные