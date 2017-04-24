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Эрик Дайер: не знаю, как "Челси" удалось победить, мы контролировали игру

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер прокомментировал поражение своей команды в матче против "Челси" (2:4) в полуфинале Кубка Англии.

"Мы все очень разочарованы. Я чувствовал, что мы контролировали игру. Такое же мнение было у большинства. Не знаю, как "Челси" удалось победить. Этот факт делает поражение еще более расстраивающим, потому что мы играли хорошо и контролировали ход встречи. Очень сложно так проиграть в концовке", - цитирует Дайера официальный сайт клуба.
Теги: Дайер Челси Тоттенхэм
Сегодня, 17:26
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
как как.они брали и забивали


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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