Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:44
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре (2)
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре (2)
15:25
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (16)
Руководство радио "Зенит" уволено за недостоверную информацию о сносе VIP-трибун на "Крестовском" (16)
11 персон 24-го тура. Еськов вне конкуренции?
24-й тур чемпионата России запомнился прежде всего скандалом в Петербурге, где оглушительным образом наконец открыли новый стадион, но Rusfootball.info следил и за остальными матчами интересных футбольных выходных. О самых заметных фигурах тура – в традиционном материале.
Игорь Акинфеев
Кое-кто считает, что Акинфеев должен был покинуть поле ещё на 2-й минуте матча с «Уфой», когда нарушил правила против Фатая, однако защитник ЦСКА успевал к мячу первым и Безбородов правильно ограничился жёлтой карточкой. После перерыва арбитр назначил в ворота Акинфеева пенальти, и Игорь великолепно справился с ударом Пауревича, а через несколько минут не позволил Фатаю реализовать выход 1 на 1. Не будь двух этих сэйвов – не было бы и никакой победы ЦСКА.
Витиньо
Впрочем, без голов не бывает побед, а голы Акинфеев не забивает. Поэтому отметим бразильца, который великолепным образом сумел прижать скачущий мяч к земле и сильно запустить его в ближний угол ворот Беленова. «Томь» в начале весны была ещё никакой, поэтому этот мяч Витиньо можно назвать первым по-настоящему важным и нужным после возвращения.
Алексей Еськов
Явный фаворит голосования «лицо тура» – арбитр матча «Зенит» – «Урал» тремя удалениями екатеринбуржцев сумел затмить даже такое эпохальное событие, как открытие петербургского стадиона. О «Спартаке» на этом фоне не вспоминал вообще никто. При этом Еськов умудрился избежать критики со стороны начальства, а в эфире «Матч-ТВ» Константин Генич назвал его судейство чуть ли не идеальным. Правда, назначение на дерби он потерял...
Эрик Бикфалви
Кто знает, чем бы закончился и какой резонанс вызвал бы матч «Зенита» и «Урала», если бы не эпизод с участием румына. Бикфалви успел отпасовать мяч партнёру, но по инерции въехал в ногу Смольникову и получил не только первую жёлтую карточку в истории стадиона, но и первую красную. Безусловно, главный и самый обсуждаемый эпизод тура – удаление Бикфалви, с которого и началось безумие.
Александр Бухаров
Форвард здорово начал год, забил «МЮ» и вернулся в сборную, а затем уступил место в старте Азмуну. Однако на матч со «Спартаком» Курбан Бердыев выставил именно Бухарова и оказался прав: Александр опередил Таски и в середине 1-го тайма забил важнейший и победный гол, а сразу после перерыва снял все вопросы об исходе встречи. После её окончания в Инстаграме Бухаров отметил, как хотел этой победы Владимир Гранат, так что играл нападающий ещё и за того парня.
Курбан Бердыев
В августе прошлого года именно Бердыев должен был возглавить «Спартак» и повести его к чемпионству, но этого не произошло, о чём никто не жалеет. Массимо Каррера великолепно справляется с работой, однако в свой день рождения он оказался полностью переигран Бердыевым. «Ростов» продлил невероятную «сухую» серию Никиты Медведева и прервал засуху в нападении, одержал безоговорочную победу и показал, что является лучшей командой России по игре в отдельно взятом матче.
Сергей Иванов
Пока все, кроме комментаторов «Матч-ТВ», костерили Еськова, его коллега Иванов тоже натворил дел. При счёте 3:1 он купился на падение Гиголаева и назначил пенальти в ворота «Локомотива», хотя между Роландом и Квирквелией не случилось абсолютно никакого контакта. А в завершении встречи Иванова подвёл ещё и лайнсмен: Бодул находился «вне игры», потому судейская бригада подарила «Амкару» 2 мяча.
Дарко Бодул
Хорватский нападающий не блистал результативностью до перехода в «Амкар», но пермяки что-то в нём разглядели. В матче с «Локомотивом» Бодул с передачи Гиголаева открыл счёт, во 2-м тайме с заработанного Роландом пенальти забил второй мяч пермяков, а в концовке не смог переиграть Гильерме, но мяч в ворота добил Прокофьев. Дубль и причастность к третьему мячу – сильное достижение.
Филипп Будковский
Нет, я не перепутал Будковского с автором единственного забитого мяча в ворота «Терека» Форбсом. И не перепутал с автором голевой передачи Кацаевым. Просто именно перевод Будковского произвёл наиболее сильное впечатление и имел определяющее значение: благодаря великолепной длинной передаче Филиппа его партнёры вдвоём вырвались на чужие ворота и принесли «Анжи» победу.
Благо Георгиев
Это в гостях «Томь» пока никак не может набрать очки, а вот дома оказывает противникам серьёзное сопротивление – тому же «Рубину» она не проиграла, у «Амкара» выиграла. «Оренбург» тоже вполне мог не увезти из Томска 3 очка, если бы не великолепное исполнение штрафного Георгиевым. Казалось, ещё недавно Благо клал со штрафного первый гол на «Ахмат-Арене»... Идут года, меняются клубы, но удар Георгиева остаётся неизменно хорошим.
Шарль Каборе
Игра «Краснодара» против туляков не была великолепна. Сергей Кирьяков отмечал, что «Арсенал» не смог реализовать убойные моменты, в то время как «Краснодар» забил ключевой гол из неочевидной ситуации. Но удар у Шарля Каборе вышел отличным и стал победным для «Краснодара», который продолжает идти на отдалении от конкурентов в борьбе за место в Лиге Европы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Урал", "Матч-ТВ"
Игорь Акинфеев
Кое-кто считает, что Акинфеев должен был покинуть поле ещё на 2-й минуте матча с «Уфой», когда нарушил правила против Фатая, однако защитник ЦСКА успевал к мячу первым и Безбородов правильно ограничился жёлтой карточкой. После перерыва арбитр назначил в ворота Акинфеева пенальти, и Игорь великолепно справился с ударом Пауревича, а через несколько минут не позволил Фатаю реализовать выход 1 на 1. Не будь двух этих сэйвов – не было бы и никакой победы ЦСКА.
Витиньо
Впрочем, без голов не бывает побед, а голы Акинфеев не забивает. Поэтому отметим бразильца, который великолепным образом сумел прижать скачущий мяч к земле и сильно запустить его в ближний угол ворот Беленова. «Томь» в начале весны была ещё никакой, поэтому этот мяч Витиньо можно назвать первым по-настоящему важным и нужным после возвращения.
Алексей Еськов
Явный фаворит голосования «лицо тура» – арбитр матча «Зенит» – «Урал» тремя удалениями екатеринбуржцев сумел затмить даже такое эпохальное событие, как открытие петербургского стадиона. О «Спартаке» на этом фоне не вспоминал вообще никто. При этом Еськов умудрился избежать критики со стороны начальства, а в эфире «Матч-ТВ» Константин Генич назвал его судейство чуть ли не идеальным. Правда, назначение на дерби он потерял...
Эрик Бикфалви
Кто знает, чем бы закончился и какой резонанс вызвал бы матч «Зенита» и «Урала», если бы не эпизод с участием румына. Бикфалви успел отпасовать мяч партнёру, но по инерции въехал в ногу Смольникову и получил не только первую жёлтую карточку в истории стадиона, но и первую красную. Безусловно, главный и самый обсуждаемый эпизод тура – удаление Бикфалви, с которого и началось безумие.
Александр Бухаров
Форвард здорово начал год, забил «МЮ» и вернулся в сборную, а затем уступил место в старте Азмуну. Однако на матч со «Спартаком» Курбан Бердыев выставил именно Бухарова и оказался прав: Александр опередил Таски и в середине 1-го тайма забил важнейший и победный гол, а сразу после перерыва снял все вопросы об исходе встречи. После её окончания в Инстаграме Бухаров отметил, как хотел этой победы Владимир Гранат, так что играл нападающий ещё и за того парня.
Курбан Бердыев
В августе прошлого года именно Бердыев должен был возглавить «Спартак» и повести его к чемпионству, но этого не произошло, о чём никто не жалеет. Массимо Каррера великолепно справляется с работой, однако в свой день рождения он оказался полностью переигран Бердыевым. «Ростов» продлил невероятную «сухую» серию Никиты Медведева и прервал засуху в нападении, одержал безоговорочную победу и показал, что является лучшей командой России по игре в отдельно взятом матче.
Сергей Иванов
Пока все, кроме комментаторов «Матч-ТВ», костерили Еськова, его коллега Иванов тоже натворил дел. При счёте 3:1 он купился на падение Гиголаева и назначил пенальти в ворота «Локомотива», хотя между Роландом и Квирквелией не случилось абсолютно никакого контакта. А в завершении встречи Иванова подвёл ещё и лайнсмен: Бодул находился «вне игры», потому судейская бригада подарила «Амкару» 2 мяча.
Дарко Бодул
Хорватский нападающий не блистал результативностью до перехода в «Амкар», но пермяки что-то в нём разглядели. В матче с «Локомотивом» Бодул с передачи Гиголаева открыл счёт, во 2-м тайме с заработанного Роландом пенальти забил второй мяч пермяков, а в концовке не смог переиграть Гильерме, но мяч в ворота добил Прокофьев. Дубль и причастность к третьему мячу – сильное достижение.
Филипп Будковский
Нет, я не перепутал Будковского с автором единственного забитого мяча в ворота «Терека» Форбсом. И не перепутал с автором голевой передачи Кацаевым. Просто именно перевод Будковского произвёл наиболее сильное впечатление и имел определяющее значение: благодаря великолепной длинной передаче Филиппа его партнёры вдвоём вырвались на чужие ворота и принесли «Анжи» победу.
Благо Георгиев
Это в гостях «Томь» пока никак не может набрать очки, а вот дома оказывает противникам серьёзное сопротивление – тому же «Рубину» она не проиграла, у «Амкара» выиграла. «Оренбург» тоже вполне мог не увезти из Томска 3 очка, если бы не великолепное исполнение штрафного Георгиевым. Казалось, ещё недавно Благо клал со штрафного первый гол на «Ахмат-Арене»... Идут года, меняются клубы, но удар Георгиева остаётся неизменно хорошим.
Шарль Каборе
Игра «Краснодара» против туляков не была великолепна. Сергей Кирьяков отмечал, что «Арсенал» не смог реализовать убойные моменты, в то время как «Краснодар» забил ключевой гол из неочевидной ситуации. Но удар у Шарля Каборе вышел отличным и стал победным для «Краснодара», который продолжает идти на отдалении от конкурентов в борьбе за место в Лиге Европы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Урал", "Матч-ТВ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.