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Александр Кокорин может пропустить матч с "Оренбургом"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может пропустить матч с "Оренбургом" в 25-м туре чемпионата России.

26-летний Кокорин получил травму еще по ходу матча с "Уралом" (2:0) в субботу на матче-открытии стадиона "Санкт-Петербург". Александр ушел с поля за пару минут до конца первого тайма и вынужден был досматривать матч со скамейки запасных.

Сегодня футболист вместе с "Зенитом" вышел на тренировку в преддверии матча с "Оренбургом", который пройдет на выезде в среду, 26 апреля (17.00). Впрочем, Кокорин занимался по индивидуальной программе, и решение о его участии в игре с "Оренбургом" будет приниматься тренерским штабом завтра, непосредственно перед вылетом в Оренбург.

"Спорт день за днем"
Теги: Кокорин Зенит Оренбург
Сегодня, 20:29
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№3 Написал: vlees..... (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
1.55 на зенит,легкие деньги друзья,плюс еще и кокорина не будет
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
команда ничего не потеряет от этого...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно ,как будет выглядеть нападение без Кокоры....
Регистрация: 15.03.2009
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