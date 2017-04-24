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Иван Перишич попал в сферу интересов "Челси"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру "Челси", сообщает Football Italia.

Лондонцы готовы выложить за трансфер хорватского футболиста 65 миллионов евро. Ранее сообщалось, что также в услугах игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Теги: Интер Челси Трансферы
Сегодня, 20:33
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