Иван Перишич попал в сферу интересов "Челси"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру "Челси", сообщает Football Italia.



Лондонцы готовы выложить за трансфер хорватского футболиста 65 миллионов евро. Ранее сообщалось, что также в услугах игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед".