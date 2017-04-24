Блез Матюиди: мы продолжаем свой путь к чемпионству

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди прокомментировал победу своей команды в матче против "Монпелье" (2:0) в 34-туре чемпионата Франции.



"Мы столкнулись с серьезным соперником. Нам удалось забить в его ворота два мяча. Это было важно. Мы продолжаем свой путь к чемпионству. Я знал, что для нас это девятнадцатый матч в чемпионате, когда мы не пропускаем. Эта статистика говорит о том, что наша команда имеет высокую оборонительную прочность", - цитирует Матюиди официальный сайт клуба.