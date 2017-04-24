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Кристиан Эриксен: у "Челси" было три удара и пенальти, и они забили четыре мяча
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал поражение своей команды в матче против "Челси" (2:4) в полуфинале Кубка Англии.
"Мы пытались, мы отдали на поле все силы. Мы дважды догоняли соперника по ходу матча. Но когда "Челси" забил четвертый гол, это был огромный удар по нашему настрою. У "Челси" было три удара и пенальти, и они забили четыре мяча. Мы испробовали все способы, у нас было много шансов, но мы позволили им вернуться в игру. Если бы мы первыми забили "Челси", то сложилась бы другая игра", - цитирует Эриксена официальный сайт клуба.
"Мы пытались, мы отдали на поле все силы. Мы дважды догоняли соперника по ходу матча. Но когда "Челси" забил четвертый гол, это был огромный удар по нашему настрою. У "Челси" было три удара и пенальти, и они забили четыре мяча. Мы испробовали все способы, у нас было много шансов, но мы позволили им вернуться в игру. Если бы мы первыми забили "Челси", то сложилась бы другая игра", - цитирует Эриксена официальный сайт клуба.
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