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Дитер Хеккинг: я бы рассмотрел вопрос о том, чтобы возглавить сборную Германии

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хеккинг сообщил, что возглавил бы сборную Германии.

"Почему бы и нет? Если бы стали обсуждать мою кандидатуру, то я бы рассмотрел вопрос. Но пожалуйста, не поймите меня превратно: я ощущаю себя тренером команды Бундеслиги и полностью сосредоточен на своей работе", - цитирует Хеккинга Kicker.
Теги: Сборная Германии
Вчера, 23:50
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