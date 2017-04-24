Дитер Хеккинг: я бы рассмотрел вопрос о том, чтобы возглавить сборную Германии

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хеккинг сообщил, что возглавил бы сборную Германии.



"Почему бы и нет? Если бы стали обсуждать мою кандидатуру, то я бы рассмотрел вопрос. Но пожалуйста, не поймите меня превратно: я ощущаю себя тренером команды Бундеслиги и полностью сосредоточен на своей работе", - цитирует Хеккинга Kicker.